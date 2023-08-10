Дело об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z пересмотрят «из-за циничности»

Генпрокуратура потребовала пересмотреть решение суда о прекращении дела в отношении мужчины, сделавшего ребенку в шапке Z замечание в грубой форме. Накануне суд в Екатеринбурге назначил фигуранту 7 тыс. руб. штрафа и прекратил дело. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по информполитике Хинштейн. Он назвал решение суда «плевком» всем, кто находится в зоне СВО. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ущерб нравственному воспитанию

Решение Ленинского суда Екатеринбурга о прекращении уголовного дела в отношении 56-летнего Александра Неустроева, который обругал несовершеннолетнего сына участника специальной военной операции (СВО) из-за шапки с символом Z, пересмотрят по требованию Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба ГП в своем Telegram-канале.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление», — говорится в заявлении.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, действия Неустроева в отношении ребенка пусть и относятся к категории средней степени тяжести, но уголовное дело в отношении него нельзя закрывать из-за циничности его поступка. Мужчина нанес ущерб не только школьнику, но и «социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам» России, отметили в Генпрокуратуре.

Решение обжалуют на том основании, что в разбирательстве не принимал участие сам потерпевший или его законный представитель. Суд также не изучил, возместил ли обвиняемый вред и раскаялся ли он, отметили в ГП, назвав это «существенными нарушениями».

Прокурор Свердловской области в ближайшее время подготовит кассационное представление.

От 7 тыс. рублей до пяти лет в колонии

В апреле 2023 года Неустроев на улице рядом с многоквартирным домом нецензурно обругал ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z — одного из главных символов спецоперации. Ситуация попала в объектив камеры домофона. А затем видео инцидента попало в интернет.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 9 августа назначил мужчине штраф в размере 7 тыс. руб. по делу о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и прекратил производство «за деятельным раскаянием». Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы в колонии.

10 августа глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в ГП с просьбой опротестовать решение судебной инстанции. По мнению парламентария, сумма штрафа стала «плевком» всем, кто находится в зоне проведения СВО, в том числе отцу мальчика.

Подробности дела

21 апреля 11-летний мальчик гулял возле дома №35 на ул. Волгоградская в Екатеринбурге. Неустроев увидел его, схватил за руку и начал оскорблять. Мальчик расплакался.

Его мать, узнав о произошедшем, написала заявление в полицию с просьбой привлечь Неустроева к ответственности за дискредитацию армии. 24 апреля мужчину нашли и задержали. Сначала в его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. Позднее возбудили уголовное дело о хулиганстве. Неустроев объяснил свой поступок тем, что ему не понравился взгляд мальчика после замечания.

В суде прокурор не возражал против решения суда. Приговор раскритиковал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, назвав решение слишком мягким.

«Ну, как я могу относиться, когда папа этого ребенка ушел добровольцем выполнять задачи специальной военной операции, а какая-то, извините меня, личность просто ребенка оскорбила? Я считаю, что мягкое наказание очень. Несмотря то, что он публично раскаялся, посещал эту семью, это недопустимая вещь», — подчеркнул Орлов.