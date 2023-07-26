Кевина Спейси оправдали в деле о домогательствах к мужчинам. Услышав приговор, он расплакался

26 июля, в день рождения Кевина Спейси, суд присяжных в Лондоне вынес решение о его невиновности по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. Артист расплакался после того, как услышал оправдательный вердикт. Дело в отношении Спейси возбудили в мае прошлого года. За время судебных разбирательств трое истцов погибли при разных обстоятельствах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Жюри присяжных суда в Лондоне в среду признало актера Кевина Спейси невиновным по всем пунктам обвинений в деле о сексуальном насилии, передает Sky News.

Судебное заседание продлилось почти месяц. Актера обвиняли в девяти эпизодах насильственных действий сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год.

Жюри, состоявшее из девяти мужчин и трех женщин, удалилось для совещания 24 июля и спустя два дня вынесло вердикт о невиновности Спейси. Актер расплакался после того, как услышал вердикт присяжных, отмечает Variety.

«Я был вынужден просить прощения, а сейчас я усвоил урок, что никогда не стоит извиняться за то, что ты не делал», — заявил Спейси после приговора, а затем, прослезившись добавил, что теперь он должен просто смириться со всем произошедшим.

Сам двукратный обладатель премии «Оскар», который в 2004-2015 годах был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик», отрицал все выдвинутые против него обвинения.

Суть обвинений

Дело в отношении Спейси в Лондоне возбудили в мае прошлого года по обвинению в сексуальном насилии в отношении троих мужчин. По заявлению прокуратуры, все эти действия актер якобы совершал в отношении истцов в период своей работы в театре «Олд Вик».

В ноябре к делу были добавлены обвинения еще от одного мужчины. Как утверждала сторона истца, с ним связаны семь эпизодов сексуального насилия и принуждения к сексу в период с 2001 по 2004 годы.

Это уже не первое дело в отношении Спейси, но ни по одному из них он не был признан виновным. Первый иск к нему в 2017 году подал актер Энтони Репп. Он утверждал, что Спейси домогался его в 1986-м, когда Реппу было всего 14 лет. Дело было закрыто, поскольку Репп не смог представить доказательства.

В 2017-м несколько участников съемок сериала «Карточный домик» обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. Тогда актер был отстранен от съемок и уволен с поста исполнительного продюсера сериала.

В мае 2021 года было объявлено, что Спейси возвращается в кино, а в августе 2022-го суд обязал его выплатить создателям «Карточного домика» $31 млн.

В общей сложности за последние четыре года Спейси обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек, но никто из них не смог доказать его вины, и судебные дела были закрыты.

Три участника дела о домогательствах Спейси погибли

Рассмотрение нескольких эпизодов о домогательствах со стороны Спейси было прекращено в связи со смертью истцов.

В ночь на 26 декабря 2019 года стало известно, что бывший зять короля Норвегии Харальда V Ари Бен, пожаловавшийся на недвусмысленные вольности со стороны Спейси, совершил суицид. Писателю было 47 лет. За день до смерти Ари Бена Кевина Спейси опубликовал на YouTube-канале видео, в котором в образе Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик» заявил, что его слова «смертельно серьезны».

«В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не нравится, вы можете атаковать его, но вы также можете не торопиться и сделать нечто неожиданное. Вы можете убить его своей добротой», — произнес Спейси в ролике.

В сентябре 2019 года внезапно умер массажист, который также обвинял Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, сообщает The Hollywood Reporter.

Мужчина подал иск в сентябре 2018 года, в котором утверждал, что осенью 2016 года артист домогался его просил прикасаться к гениталиям во время сеанса массажа в частной резиденции в Малибу, штат Калифорния. Актер требовал закрыть дело, указывая на анонимность обвинителя, но суд разрешил продолжить рассмотрение.

В сентябре 2019 года адвокаты массажиста сообщили о смерти своего подзащитного, не уточняя детали.

В мае 2018 года помощница медсестры Линда Калкин, одна из первых обвинителей Спейси, погибла под колесами машины на перекрестке около собственного дома. Канцелярия окружной прокуратуры Лос-Анджелеса (штат Калифорния) официально прекратила дело о сексуальных домогательствах, заведенное против актера Кевина Спейси, после смерти обвинителя.

«В ходе расследования истец скончался. Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Таким образом, дело было отклонено», — говорится в отчете прокуратуры.

«Красота по-американски»

Кевин Спейси родился 26 июля 1959 года в небольшом муниципалитете Саут-Ориндж в штате Нью-Джерси. Он начинал карьеру в театре. В 1996 году Спейси получил первую статуэтку премии «Оскар» за роль Роджера «Болтуна» Кинта в детективе «Подозрительные лица».

Второй статуэтки актер был удостоен в 2000 году после того, как сыграл подверженного депрессии неудачника Лестера Бернема в фильме «Красота по-американски».

Спейси — лауреат многочисленных наград, в том числе BAFTA (2000), «Золотой глобус» (2015), «Тони» (1991), номинант на премии «Эмми» (2008, 2013, 2014) и «Грэмми» (2006). Почетный командор (2010) и рыцарь-командор (2015) ордена Британской империи.