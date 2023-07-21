«Возраст посетительниц не проверяли». В Москве обнаружили 13-летнюю девочку в «аниме-притоне»

В Москве под арест отправлен 37-летний мужчина, организовывавший аниме-вечеринки. По данным СМИ, вместе с ним задержана 20-летняя посетительница «притона». Сообщается, что мать 13-летней девочки решила проследить, где проводит время ее дочь. В результате, она обнаружила школьницу в компании взрослых, «совершающих развратные действия». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Савеловский суд в Москве арестовал на два месяца 37-летнего владельца студии звукозаписи Дениса С. по подозрению в развратных действиях с несовершеннолетними. По данным Life,

мужчина владеет подвалом, где проходили аниме-вечеринки. Утверждается, что на одном из мероприятий он совершил развратные действия с 20-летней девушкой Анастасией на глазах у 13-летней девочки.

Telegram-канал SHOT сообщает, что мать 13-летней потерпевшей решила узнать, на какую вечеринку собралась ее дочь, она проследила за ней по геолокации и пришла на место, где и обнаружила ребенка в компании 20-летней девушки и 37-летнего мужчины, которые совершали «развратные действия».

Девочка наблюдала за тем, как Денис совращал Анастасию. Она также впоследствии была задержана.

По словам самого подозреваемого, он не знал, что анимешнице всего 13 лет. Он утверждает, что девочка врала о своем возрасте, чтобы участвовать в косплей-вечеринках для взрослых – вход в клуб якобы осуществлялся с 18 лет. Однако паспорта у посетителей не проверяли на дневных мероприятиях, а только на вечерних и ночных, добавляет Денис.

Издание утверждает со ссылкой на неназванный источник, что задержанный якобы хотел опробовать секс-игрушку с двумя фаллоимитаторами. Сам Денис заявил, что с Настей он только целовался, и они разделись до трусов, но «до половой близости не дошло» — однако девушка и девочка утверждают обратное.

SHOT передает также, что 20-летняя Анастасия сообщила, что не смогла сопротивляться напору Дениса, поскольку «перебрала с алкоголем».

«В итоге мужчина сначала завел в комнату 13-летнюю школьницу (ее он попросил выбрать музыку), а затем и саму Настю. Там он начал ее совращать прямо на глазах у ребенка, которого попросил посидеть рядом», — говорится в публикации.

Арестованный Денис 10 лет назад принимал участие в передаче Ларисы Гузеевой «Давай поженимся» в роли одного из женихов, но не смог добиться успеха. Невеста выбрала вместо него друга, с которым Денис пришел на съемки. В конце выпуска молодые люди даже устроили потасовку.

Обманул 67 девочек

12 июля жителю Костромы приговорили к 14 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Следователи установили, что мужчина в течения пяти лет, с 2015 по 2020 год, вел интимную переписку в соцсетях с несовершеннолетними девочками, представляясь их сверстницей.

Общаясь, преступник разными способами уговаривал потерпевших делать и присылать ему обнаженные фотографии. Всего костромич-педофил обманул таким образом 67 девочек.

При этом мужчина никогда не встречался с потерпевшими и не имел с ними физических контактов, указывается в сообщении суда.

2 июня в Ленинградской области силовики задержали фотографа по подозрению в развращении девочки-подростка.

Инцидент, по данным РЕН ТВ, произошел в Тосно еще в июле 2022 года – но задержан мужчина был только через год. По данным источника,

мужчина потрогал девочку за грудь во время фотосессии.

Фотографу грозит до восьми лет колонии за развратные действия в отношении несовершеннолетней.