Сожжение Корана, поджог посольства. Почему Ирак и Швеция могут разорвать отношения

Акция в Стокгольме, на которой активисты оскверняли Коран, привела к резкому обострению отношений между Ираком и Швецией. Багдад выслал из страны шведского дипломата, отозвал временного поверенного в делах республики из Стокгольма. Приостановлена работа компании Ericsson Telecom. Еще накануне власти Ирака предупреждали Швецию, что могут разорвать дипотношения, если случаи оскорбления ислама и Корана продолжатся.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани выслал из страны посла Швеции и отозвал временного поверенного в делах республики из Стокгольма. Об этом сообщает Iraqi News Agency.

«Такое решение было вызвано неоднократным разрешением шведского правительства на сожжение Священного Корана, оскорбление исламских святынь и сожжение иракского флага», — говорится в сообщении информагентства.

Шаг стал реакцией на сегодняшнюю акцию у посольства Ирака в центре Стокгольма. В ней участвовали лишь два человека. Активисты пинали Коран (хотя раньше грозились сжечь его), и вытерли обувь бумажными копиями флага Ирака и фотографиями деятелей страны. Об этом сообщает ТАСС. Гораздо больше на акции было выходцев с Ближнего Востока, которые протестовали и пели молитвы.

Именно эти события заставили правительство Ирака принять решение о высылке шведского посла и отзыве своего. Шаг поддержал Совет представителей (парламент) Ирака.

«Совет представителей выражает глубокое сожаление по поводу акции, устроенной сегодня перед посольством Ирака в Стокгольме», — говорится в документе, который процитировал новостной портал Shafaq News.

Президент Ирака Абдул Латиф Рашид также осудил «безответственное поведение шведских властей и отсутствие уважения к убеждениям и святыням» (цитата по Shafaq News).

В результате инцидента иракские власти объявили о приостановке деятельности на территории страны шведской компании Ericsson Telecom.

Возможно, столь резкая реакция Багдада (правительство Ирака даже информировало Швецию о намерении разорвать дипломатические отношения с королевством) связана с тем, что состоявшаяся сегодня акция проводится теми же людьми во второй раз. 28 июня 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Акция прошла в один из главных религиозных праздников мусульманского мира — Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов).

В интервью шведским СМИ Момика говорил, что он хочет запретить Коран в королевстве:

«Мы сожжем Коран, мы скажем: проснись, Швеция. Это демократия, опасно, если они скажут, что нам не разрешено это делать», — заявил активист агентству ТТ (цитата по ТАСС).

Обе акции были разрешены шведскими властями. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что решение о разрешении акций принимает полиция, но он считает их абсолютно законными.

«Я понимаю, что это умышленные провокации, — признал Кристерссон в интервью шведскому изданию Aftonbladet. — То, что это законно, не означает, что я считаю это уместным».

Однако в своем комментарии СМИ шведский МИД написал (цитата по ТАСС):

«Правительство Швеции полностью сознает, что исламофобские действия, совершенные отдельными лицами во время манифестаций в Швеции, могут быть оскорбительны для мусульман. Мы резко осуждаем эти действия, которые никоим образом не отражают взгляды шведского правительства».

Тем не менее новости о том, что шведские власти разрешили проведение сегодняшнюю акцию с Кораном, привели к протестам в Багдаде. Участники демонстрации ворвались в здание шведского диппредставительства и подожгли его. Силы безопасности Багдада применили водометы для разгона демонстрантов. Было задержано около 20 человек (в том числе журналисты), пятеро арестованы.

Министерство иностранных дел Швеции осудило поджог своего посольства.

«Мы осуждаем все нападения на дипломатов и сотрудников международных организаций. Все сотрудники посольства в Багдаде находятся в безопасности, и министерство находится с ними в постоянном контакте», — сообщили в МИДе Швеции.

Министр иностранных дел Тобиаа Билльстрём назвал произошедшее неприемлемым. По его словам, власти Ирака несут обязательство защищать дипломатические миссии в соответствии с Венской конвенцией, и они не справились с этой задачей.

Посольство Швеции в Багдаде приостановило работу до дальнейшего уведомления.

Погром в здании диппредставительства осудили и в Багдаде. Правительство страны поручило провести срочное расследование и принять необходимые меры безопасности.