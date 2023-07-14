«Ей показалось, что ее детей хотят убить. Решила, что лучше сама»

Тело 10-месячного ребенка «с признаками насильственной смерти» обнаружили в реке Которосль в Ярославле, задержана подозреваемая — 35-летняя мать младенца. Об этом сообщило региональное управление СК. Возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии). Местные СМИ сообщают, что женщина отправилась на прогулку с семилетним сыном и 10-месячной дочкой, однако в один момент ей «показалось, что ее детей хотят убить». Как говорят друзья семьи, женщина страдала послеродовой депрессией, однако на учете не состояла. С отцом остались двое сыновей — трех и семи лет. Что известно о происшествии — в нашем материале.

Тело 10-месячного младенца обнаружили в Ярославле в реке Которосль, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемую – мать девочки – задержали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

«Задержана 35-летняя подозреваемая, являющаяся матерью ребенка. <…> Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) по факту обнаружения тела 10-месячного ребенка в акватории реки Которосль в Кировском районе города Ярославля с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба опубликовала видео допроса задержанной. На видео СК показано, как криминалисты и следователи работают на берегу реки. Потом появляется и сама задержанная. Она рассказала о прогулке с детьми перед убийством дочери.

«Долго-долго ходили. Дошли до Ярославля Главного, потом пошли тем же путем и оказались на берегу реки»,

— рассказывает женщина.

После этого запись обрывается.

Ход дела под контроль взяла Ярославская прокуратура.

Что известно о семье

По информации ярославского портала PROгород, 35-летняя женщина отвела трехлетнего сына в детский сад, а затем с семилетним сыном и 10-месячной девочкой они отправились на прогулку вдоль Толбухинского моста.

«Старшего мальчика женщина оставила на берегу, с 10-месячным ребенком она зашла в Которосль... [Мать] утопила малыша и перебралась на другой берег реки. Тело малыша искали правоохранительные органы. К семилетнему ребенку мама больше не вернулась»,

— отмечает портал.

Собеседник портала «Ярославль онлайн» заявил, будто бы женщине показалось, что ее детей кто-то хочет убить:

«Ей [подозреваемой] показалось, что ее детей хотят убить. Взяла их, пошла к Толбухинскому мосту. Гуляла там по лесу и решила, что лучше сама. Утопила дочку 10 месяцев, а семилетний ребенок убежал».

Очевидцы рассказали PROгород, что потерявший маму мальчик подбегал к людям и спрашивал не видели ли они ее, даже забегал на шиномонтаж. Собеседники портала также рассказали, что муж задержанной, узнав о произошедшем, был шокирован. Семью характеризуют как «положительную, полную».

«Супруг рассказал, что у жены была послеродовая депрессия. После задержания она даже не плакала. Вела себя спокойно, только несколько отрешенно», — приводит портал слова источника.

Отмечается, следователи в ближайшее время будут выяснять, нет ли у женщины психических отклонений. На учете психиатра она не состояла.

Друзья семьи рассказали, что женщина производила впечатление хорошей матери.

«Муж неплохо зарабатывает. Семья благополучная, материально не нуждаются. Арина всегда казалась хорошей мамой. Дети под присмотром. На странице у себя постила советы (врача Евгения. – прим. «Газеты.Ru») Комаровского по уходу за детьми. Что стряслось — объяснить сейчас сложно».

Знакомые также отметили, что женщина не успевала управиться самостоятельно с тремя детьми, поэтому отдавала трехлетнего сына на час в ясли.