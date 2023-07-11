«Закопал, а рюкзак выбросил». Что известно об убийстве школьницы в городе Сим

В Челябинской области нашли тело девочки, пропавшей пару дней назад. В отношении подозреваемого – 36-летнего жителя города Сим – возбудили уголовное дело по 105-й статье УК РФ. Мужчина уже дал признательные показания. Супруга задержанного сообщила, что ее дочь дружила с погибшей школьницей и она «не понимает, как рассказать о произошедшем» своему ребенку.«Газета.Ru» собрала подробности этого происшествия.

Подозреваемый в похищении и убийстве 11-летней школьницы в городе Сим Челябинской области задержан правоохранительными органами. Об этом сообщил представитель управления Следственного комитета по региону (СУ СК) Владимир Шишков, передает портал 74.RU.

«По данным следствия, в вечернее время 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения девочке, после чего сокрыл тело в лесном массиве. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — заявил он.

По словам Шишкова, сейчас следователи собирают и закрепляют доказательственную базу.

Источники 74.RU сообщили, что подозреваемый был задержан еще 10 июля, его всю ночь допрашивали. СМИ называют имя мужчины – Дмитрий Моисеев, ему 36 лет.

«Кололи [подозреваемого] всю ночь, он дал признательные показания и показал, где сбросил тело. Труп девочки нашли недалеко от дороги, ведущей на местную ферму», — рассказал собеседник журналистов.

Мотивы убийства официально власти не называют, также без комментариев правоохранителей остается возможное изнасилование ребенка.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что в убийстве девочки подозревают отца одной из ее подружек.

«Тело девочки уже нашли. По предварительным данным, мужчина убил и закопал девочку, а рюкзак выбросил в реку. Течением его прибило к берегу», — заявил он. По словам источника, признательные показания подтверждают данные с камер видеонаблюдения.

Жители Сима рассказали журналистам 74.RU, что задержан действительно отец одной из знакомых пропавшей. Он «увез ее в лес к речке и всю ночь насиловал», говорится в публикации.

Кроме того, сообщаются подробности о семье задержанного. Его родителям принадлежит свиноферма. По словам симачан, «с виду [задержанный] обычный парень».

11-летняя школьница пропала вечером 9 июля. Ее быстро начали искать местные волонтеры «Лиза.Алерт» и полиция. Девочка ростом 140 см, худощавого телосложения и с русыми волосами была одета в розовую футболку, черную юбку-шорты и кроссовки.

Уголовное дело по факту убийства было возбуждено СУ СК по Челябинской области через сутки после пропажи девочки. Это стандартная практика в таких случаях. Спустя двое суток в Симе на берегу реки нашли рюкзак Ксении.

Жена задержанного Мария рассказала 74.RU, что не понимает, что произошло с ее мужем. Она сообщила, что за ее дочерью и пропавшей девочкой, гулявшими в парке, поехал ее супруг. Он довез дочь до дома, а сам отправился – по его словам – отвозить школьницу к ней домой. Вернувшись к жене и дочери, подозреваемый рассказал, что девочка «отказалась с ним ехать, он ее высадил».

Женщина, по словам журналистов, плачет и не знает, как рассказать о произошедшем своей дочери – девочка еще не знает о смерти подруги. «А я его до последнего защищала, не верила. Как так он мог? Только вчера он сознался», — приводит издание слова жены задержанного.

Мария добавила, что ее муж в тот вечер выпил две бутылки пива – при этом «пить ему вообще нельзя».

Знакомая семьи убитой девочки Ольга (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что все надеялись найти девочку живой.

«Друг работает в полиции, выдернули всех, даже тех, кто был на выходном. Очень много было добровольцев. Все надеялись найти девочку живой», — сказала она. По словам женщины, задержанный «был забитым человеком, никогда не мог за себя постоять, мама бегала дралась с мужиками за него». Кроме того, у Моисеева якобы «начались пристрастия к мужчинам, от чего попал на учет к психиатру за мужеложство».

«Сексуальное влечение к ребенку, вот что его сподвигло. Насколько я знаю, они недавно приобрели бассейн, девочки купались. Дальше уж я вам объяснять не буду, вы меня поняли. Да, он употреблял алкоголь. У него это даже по лицу видно», — сказала Ольга.

По ее словам, дочь Моисеева «хорошая, хоть и немного со странностями, рано повзрослела», а также ругалась матом и «могла допоздна гулять».

Население города Сим – 12 тыс. человек, он находится в Ашинском районе на северо-западе Челябинской области. Это моногород, образующим предприятием является машиностроительный завод ПАО «Агрегат», производящий авиационно-технические и гидравлические изделия.