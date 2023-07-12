Золотой ребенок и жертва мошенников. Умерла дочь экс-губернатора Пензенской области

Дочь бывшего главы Пензенской области Наталья Бочкарева умерла на 45-м году жизни. Ее нашли мертвой в квартире на Трехгорном Валу 11 июля. Консьерж жилого дома сообщила, что женщина перестала открывать дверь, а ранее жаловалась на состояние здоровья. «Газета.Ru» разбиралась в обстоятельствах произошедшего.

Предпринимателя и дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву нашли мертвой в своей квартире в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Женщина умерла в возрасте 44 лет.

Оперативные службы обнаружили ее благодаря звонку консьержки жилого дома в Пресненском районе.

«Она сообщила, что Наталья Бочкарева не открывает дверь своей квартиры, хотя прежде жаловалась на состояние здоровья. Когда специалисты вскрыли дверь и вошли внутрь, хозяйка была найдена мертвой», — заявил собеседник ТАСС.

По его словам, на теле Бочкаревой не было следов насилия, но точную причину смерти установит экспертиза.

«Предварительно, причиной смерти Бочкаревой стала острая сердечная недостаточность», — сказал источник РИА Новости.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что тело Бочкаревой обнаружили накануне, ее смерть наступила в 13:40.

«Консьержки в доме, где она жила, отзываются о женщине очень положительно. Никаких подозрительных людей в последнее время рядом с женщиной не замечали», — сообщил телеканал.

Кто такая Наталья Бочкарева

Женщина была дочерью бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Он занимал пост главы региона в 1998–2015 годах, потом стал сенатором. Мужчина умер в 2016 году от рака легких.

Бочкарева была его единственный ребенком. В 2019 году она приезжала в Пензу на открытие выставки в честь 70-летия со дня рождения отца и делилась воспоминаниями. Она рассказала, что отец был строгим и обращался с ней, как с мальчиком.

«Когда я приезжала домой, уже живя в Москве, я его обнимала крепко-крепко. А он меня по спине постучит, мол, привет — так мужчины встречаются.

А я говорю: «Пап, ну обними меня, ну прижмись», — вспоминала она.

В 2011 году, когда Наталье было 32 года, она попала в список «золотых детей России» по версии издания «Коммерсантъ». Бочкарева владела долями в ООО «Империя» и ООО «Сатурн», а также — в семейном бизнесе хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях.

Жертва мошенников и несостоявшаяся муза Баскова

В некоторых СМИ в связи со смертью женщины появилась информация, что песня «Натали» Николая Баскова была посвящена именно ей. Однако представитель исполнителя Марина Наумова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что композиция посвящена памяти советского певца и композитора Евгения Мартынова, а не умершей дочери бывшего пензенского губернатора.

«Эту песню Николай исполнял в самом начале своего творческого пути, еще в нулевых, посвящая ее памяти Евгения Мартынова. Песня в репертуаре Мартынова была посвящена Наталье Гончаровой [жене Александра Пушкина]», – сказала она.

В 2021 году Бочкарева стала жертвой мошенничества. Telegram-канал Baza писал, что женщина отдала 16 млн рублей гадалке за несколько сеансов. Та должна была «снять с нее порчу» и «почистить ауру». Контакт мошенницы Бочкаревой дал ее парень, утверждала Baza. После того, как она отдала деньги, мужчина вместе с гадалкой исчез. Тогда Бочкарева обратилась в полицию.