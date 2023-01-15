«Признаков насильственной смерти нет»: боец ММА Гаглоев таинственно умер в поезде

Российский боец смешанного стиля (ММА) Георгий Гаглоев был обнаружен мертвым 14 января в поезде Москва — Владикавказ. Бездыханное тело спортсмена нашли на верхней полке, когда поезд остановился в Ростове-на-Дону. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что убийцам может грозить серьезный срок — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Утром 15 января стало известно о смерти российского бойца смешанных единоборств (ММА) Георгия Гаглоева, чье тело было обнаружено в поезде, который следовал из Москвы во Владикавказ.

Тело спортсмена нашли во время остановки поезда в Ростове-на-Дону.

Гаглоев спал на верхней полке. Когда другие пассажиры начали его будить, он был уже без признаков жизни.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые констатировали смерть спортсмена.

По сообщениям СМИ, смерть Гаглоева наступила от тромбоэмболии — закупорки легочной артерии. Предполагалось, что бойца задушили подушкой во время сна, однако позднее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах опроверг данную информацию.

«Признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружено», — заявили правоохранители.

По информации Telegram-канала Baza, смерть бойца может быть связана с его активными поисками своей тети Риммы Гаглоевой — известной на Северном Кавказе гадалки, пропавшей год назад в Чечне. Семья Гаглоевых считает, что женщину убили.

Римма Гаглоева 6 февраля 2022 года прилетела из ОАЭ в Чечню. Пока она ехала в Северную Осетию, ее машину преследовал автомобиль с местными номерами. Спустя некоторое время транспортное средство гадалки обнаружили на заправке в Ингушетии, в ней нашли ценные вещи, деньги и банковские карты.

Гаглоев прославился выступлением в поп-ММА промоушенах «Наше Дело», Arena и Hype Fighting Championship. Глава промоушена Arena Сергей Еркаев заявил, что погибший боец не стеснялся говорить правду.

«Я с Георгием был в дружеских взаимоотношениях, он провел в нашей организации три боя за год. Я могу его охарактеризовать как очень порядочного человека, очень лояльного к организации.

Каким он запомнился? Правдорубом. У меня за неделю до этого случая был длительный разговор с Георгием, я ему говорил, чтобы он перевел фокус своего внимания на тренировки, что я готов дать ему поддержку.

Просто всплывали какие-то новости, что он с одним подрался, со вторым. Он сказал: «Сергей, я вас услышал», — рассказал Еркаев «Матч ТВ».

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что если все-таки будут обнаружены предполагаемые убийцы, то им может грозить пожизненное заключение.

«Если было совершено убийство, то это статья 105 УК РФ. Нужно понимать для квалификации дела, сколько лиц принимало участие в этом преступлении.

Если принимал участие один человек, то квалификация будет по ч.1 ст. 105 УК РФ — за нее следует наказание до 15 лет лишения свободы. Если же двое и более лиц, то тогда дело будет рассматриваться по ч.2 ст. 105 УК РФ — здесь предусмотрена ответственность от 8 до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Что касается того, удастся ли привлечь к ответственности преступников, то как бывший сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, который за свою карьеру расследовал множество убийств, зная текущую обстановку во внутренних органах и продолжая общаться с оперативниками, могу твердо сказать — убийцы будут найдены. Это всего лишь вопрос времени.

Могу сказать, что следственный комитет работает у нас очень хорошо, нет оснований полагать, что убийцам удастся скрыться. Сейчас существует множество способов установить местонахождение преступника, включая и видеокамеры, и биллинг сотовой связи, допросы свидетелей», — заявил Калинов «Газете.Ru».

По его словам, предполагаемые нападавшие могут успеть пересечь государственную границу до того момента, как их настигнет правосудие, однако и это не спасет их от суда.

«Единственный момент — будут ли преступники к моменту разоблачения находиться на территории России. Если да, то к ним будет избрана мера пресечения — заключение под стражу, и будет проведено расследование.

Если же преступникам удастся покинуть страну, то будет выписан акт о правовой помощи и их экстрадируют.

Большинство убийств раскрывается, дело Гаглоева не будет являться исключением», — заключил Калинов.