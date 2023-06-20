«Шаурму хочу». В кафе Братска отравились 22 ребенка

Количество людей, отравившихся шаурмой в кафе Братска, увеличилось до 101. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, госпитализация потребовалась 51 человеку. Само заведение временно закрыли, в ходе проверки в шаурме обнаружили сальмонеллу. Владельца кафе, в котором несколько лет назад уже находили нарушения, отправили под домашний арест. Предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Число жителей Братска, отравившихся шаурмой, выросло до 101, среди них — 22 ребенка. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме. Тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны.

Нахожусь на постоянной связи с медиками, чтобы отслеживать вопросы возможной дополнительной помощи. В целом продолжаю держать ситуацию на контроле», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Массовое отравление шаурмой на День России

Об отравлении жителей Братска после посещения кафе по продаже шаурмы стало известно 14 июня. В региональном Роспотребнадзоре тогда зарегистрировали 29 случаев острой кишечной инфекции. К утру 15 июня число пострадавших выросло до 62 человек.

Пострадавшие покупали шаурму в кафе, расположенном в центральной части города на улице Кирова во время празднования Дня России 12 июня.

Специалисты взяли на анализы пробы с продуктов, кухонных приборов и техники в кафе, изъяты гриль-печи и документация. Все работники были направлены на бактериологическое исследование.

В ходе расследования Роспотребнадзор обнаружил нарушения в технологии приготовления блюд и хранения продуктов в заведении. Кроме того, в кафе отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены работников. Позднее выяснилось, что шаурма содержала сальмонеллу.

Заведение временно закрыли, прокуратура организовала проверку. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

Как отмечает «Коммерсантъ», кафе по тому же адресу, но с названием «Донер кебаб» уже становилось источником массовой кишечной инфекции. В 2019 году шаурмой там отравились более 25 человек, однако после проверки СК не стал возбуждать уголовное дело.

«Донер кебаб» закрывали на два месяца, после чего кафе работало по старому адресу с прежним персоналом, но сменило вывеску на «Шаурму хочу», а также юрлицо.

На этот раз владелец заведения — Артуш Арутюнян — был задержан и отправлен под домашний арест на два месяца. Минимальная санкция по ч. 1 ст. 238 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб., максимальная — лишение свободы на срок до двух лет.

«Шаурму хочу»

Клиника пищевого отравления шаурмой идентична любой интоксикации едой, отмечает Роспотребнадзор:

«Признаки начинают проявляться через один-три часа после приема пищи и заключаются в следующем: боль в животе, чувство тошноты, рвотные позывы, обильное слюноотделение, слабость и вялость, повышенное потоотделение, нарушение пищеварения, вздутие живота, понос, повышение температуры тела.

Перед покупкой шаурмы нужно посмотреть условия, где она готовится. Если повар работает без перчаток, а помещение не внушает доверия, от еды лучше отказаться.

Перед принятием пищи обязательно нужно вымыть руки с мылом или протереть их влажной салфеткой, либо воспользоваться дезинфицирующим гелем. Покупать шаурму желательно только в официальных точках продажи фаст-фуда, у которых хорошая репутация и имеется вся требуемая для осуществления деятельности документация», — указали в ведомстве.