Акула-убийца станет экспонатом. В каких еще музеях есть мумии животных-людоедов

Акулу-людоеда, убившую в Хургаде русского туриста Владимира Попова, забальзамируют и в виде мумии передадут в музей. Как сообщают британские СМИ, хищница была поймана египетскими рыбаками и «забита в отместку». «Газета.Ru» вспомнила, когда и где из животных-людоедов делали чучела — во Франции XVIII века, колониальной Африке и предвоенной Белоруссии.

Тигровая акула, убившая и съевшая 23-летнего Владимира Попова из России на египетском курорте Хургада, будет мумифицирована и передана в музей. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail.

«Местные рыбаки выловили морского хищника и передали ученым, которые затем приступили к процедуре мумификации животного. Сотрудники египетского Института морских наук и заповедников Красного моря уже начали бальзамировать пойманную акулу»,

— говорится в материале. Хищницу-людоедку убили рыбаки, «чтобы отомстить».

Из желудка животного вытащили голову, грудь и руки жертвы. Рыбаки смогли также подобрать в море откушенные акулой ноги и таз.

На видео показано, как специалисты музея готовят труп хищницы к мумификации. Один из них надрезает акулью кожу, а другой – проверяет ее упругость. Пасть акулы набита белым наполнителем.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Источники Daily Mail сообщили, что акула утащила тело убитого ей молодого человека в море, чтобы съесть. Однако, когда ее нашли рыбаки на лодке, хищница попыталась сбежать, бросив останки. Вскоре ее смогли догнать и выловить.

По словам доктора Махмуда Дара, профессора Египетского национального института морских наук, больше в желудке акулы ничего не было найдено.

8 июня молодой человек из России погиб от нападения акулы в египетской Хургаде на глазах у своего отца. Об этом сообщает Baza со ссылкой на очевидицу случившегося. По словам женщины, молодой человек во время нападения акулы около 20 секунд кричал – звал отца на помощь.

23-летний Владимир Попов переехал с отцом в Хургаду несколько месяцев назад. Они приобрели недвижимость в жилом комплексе British Resort.

Чучела людоедов

Делать чучела из животных-людоедов начали давно. Еще в середине XVIII века во Франции наводил ужас на жителей Жеводана волк-людоед. Он набрасывался на одиноких людей, например, на пастухов, сбивал их с ног и впивался в лицо. За свою жизнь зверь из Жеводана убил десятки людей. Не помогали и облавы, в результате которых охотники уничтожали десятки волков – того самого людоеда убить они не могли. Знаменитые охотники также вызывались добыть волка, но не преуспели.

Однако в итоге в ходе очередной облавы некто Жан Шастель застрелил огромного рыжего волка. В желудке у зверя по легенде нашли кости маленькой девочки. Труп волка провезли по всем поселениям графства Жеводан, а потом сделали из него чучело и отправили к королю – чтобы охотник смог получить вознаграждение. Однако

чучело оказалось некачественным, и Жан Шастель не получил королевскую награду – в итоге жители графства сами заплатили ему обещанную награду. До сих пор неизвестно, был ли на самом деле убийца из Жеводана тем самым волком.

Другие известные чучела людоедов находятся в Филдовском музее естественной истории в Чикаго. Это два чучела львов из Цаво – кенийского места, где хищники охотились на людей во время строительства Угандийской железной дороги.

Строить дорогу начали в 1898 году. На протяжении девяти месяцев рабочих атаковали два льва-людоеда. Сотни людей покинули стройку, опасаясь за свою жизнь. В конце концов руководитель работ, британский офицер Джон Генри Паттерсон застрелил сначала одного, а спустя 20 дней – и второго льва.

Примечательно, что у обоих львов-людоедов не было гривы – хотя они были самцами. По словам самого Паттерсона, львы съели 135 человек. Однако в 2009 году ученые из музея установили, что один лев съел 11 человек, а второй – 24. По мотивам этой истории был снят художественный фильм «Призрак и Тьма».

Еще один тигр-людоед сейчас в виде чучела находится в Белоруссии – в Зоологическом музее БГУ. В 1940-1941 годах в Светлогорском районе Гомельской области БССР колхозников терроризировал Цыгра – так называли зверя местные жители. Согласно биографии подпольщика и доцента кафедры зоологии БГУ Евгения Зубковича,

амурского тигра Шайтана везли с Дальнего Востока в Московский зоопарк, но он «умудрился удрать».

«Судя по нападениям на жертв, тигр облюбовал участок железной дороги, между реками Припятью и Березиной, причем площадью 300 кв. км! Вообще амурский тигр владеет территорией густых зарослей, богатых копытными, как минимум, в 100 кв. км», — говорилось в материале белорусской KP.RU.

При этом нападал Цыгра в основном на детей и женщин. Всего его жертвами стали четыре человека. Его смогли застрелить и сделать из шкуры чучело.