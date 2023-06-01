Защитить и позаботиться: в России дети в приоритете

Первого июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. В России в этом году подарком к этому празднику стало утверждение Стратегии комплексной безопасности детей. Она закрепила принципы последовательной государственной политики по созданию безопасных условий для реализации прав и законных интересов детей, их подготовки к полноценной жизни в обществе, защиты от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Безопасное детство

1 июня во всем мире празднуют Международный день защиты детей. Этот праздник учредили в 1949 году чтобы привлечь внимание людей на проблемы несовершеннолетних, их роль и место в обществе решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые его отметили в 1950 году, в 51 стране мира, в том числе и в СССР. Ежегодно в России в этот день проводят множество мероприятий, посвященных детям, защите их интересов и безопасности, направленных на их всестороннее развитие.

В нашей стране положение о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики закрепили поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Эти поправки возвели в разряд обязанности государства создание условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также поправки закрепили, что государство обеспечивает приоритет семейного воспитания и берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

На новый уровень ответственность государства за подрастающее поколение возвел Указ президента РФ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года», подписанный 17 мая 2023 года. Владимир Путин сделал заботу о детях, об их воспитании и развитии задачей общенационального уровня. Президент множество раз отмечал, что дети и молодежь являются будущим нашей страны, поэтому защита их здоровья и жизни, а также поддержка семей с детьми должны быть для общества первоочередными задачами. С этой целью 2018 - 2027 годы объявлены в России Десятилетием детства.

Сегодня Россия может считаться мировым лидером по уровню защиты детства и созданию возможностей для детей на фоне западного преступного мракобесия. Стратегия комплексной безопасности детей выводит в разряд системы разработку и принятие государством новых мер защиты и развития детства. И важнейшей задачей обозначена планомерная работа по защите детей от новых опасностей и вовлечения их в преступную деятельность.

Угрозы обозначены

Стратегия комплексной безопасности детей обозначила основные угрозы для подрастающего поколения, предотвращение которых стало задачей государства. На первом месте стоит задача не допустить снижения уровня благополучия детей и семей, имеющих детей. Угрозой признан высокий уровень травматизма среди детей, приводящий к их смертности или инвалидизации. Еще одной задачей государства обозначено активное противодействие вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, совершение преступлений в отношении детей. Особо выделена угроза, связанная с распространением информации, представляющей опасность для детей, в том числе через Интернет. Новым вызовом признана опасность, которую представляет изменение представлений о традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностях.

Гарантированные возможности

По инициативе российского президента в стране реализованы разнообразные меры поддержки, направленные на социальную поддержку семей с детьми, а также на гармоничное развитие детей. Создана многосторонняя и всеобъемлющая система развития детей, поддержки их инициатив и возможностей в учебе, занятиях спортом и искусством, профориентации.

Владимир Путин постоянно инициирует введение новых мер поддержки семей с детьми и создание новых площадок для самореализации маленьких граждан России. Теперь малоимущие семьи с детьми имеют возможность получать выплаты, которые призваны помочь обеспечить лучшее будущее для подрастающего поколения.

Значительные меры предприняты для модернизации системы образования для повышения ее эффективности. По всей стране открываются новые школы, оборудованные новейшей техникой. С подачи президента в России возродили систему дополнительного образования, благодаря которой российские дети получили широкие возможность заниматься спортом, творчеством и получать новые знания. По всей стране открываются детские технопарки — «Кванториумы», разнообразные детские образовательные и творческие центры. Масштабные федеральные образовательные конкурсы для детей, такие как «Большая перемена» воспитывают соревновательный дух и стимулируют к саморазвитию. Проект «Пушкинская карта» обеспечил детям доступ к сокровищнице российской культуры, позволяя бесплатно посещать музеи, выставки, концерты, театры и кинотеатры. В стране нарастает процесс создания детских и молодежных сообществ, увлеченных общим делом в рамках общественных проектов, таких как «Движение первых» и «Другое дело», объединивших сотни тысяч участников.

Связь поколений

Одним из векторов политики российского президента стало укрепление межпоколенческого единства. Сегодня можно констатировать, что дети и родители в России вновь разделяют общие ценности, преодолев негативное влияние западной культуры, разрушавшей эту связь.

На протяжении десятилетий Запад через свои СМИ и медиа-персоналий проводил работу по закачиванию в российское общество деструктивных смыслов и идей. Главной и наиболее уязвимой целью для этих информационных атак были именно дети. С помощью своих огромных медиаресурсов западные компании пытались взрастить в российских детях культуру потребления, саморазрушения, ненависти к своей Родине и преклонения перед идеями США и их вассалов. Этими идеями Запад собирался разжечь межпоколенческий конфликт в российском обществе, чтобы ослабить и лишить будущего нашу страну.

Благодаря целенаправленной политике Владимира Путина государство вернуло себе воспитательную функцию, которая позволила оградить российских детей от деструктивного влияния западных агентов. По инициативе президента из закона об образовании было исключено понятие «услуга» и закреплена воспитательная функция образовательных учреждений. В школьную программу были введены уроки «Разговоры о важном», призванные сформировать у учащихся представления о российском обществе.

С помощью разных общественных инициатив взамен иллюзорных ценностей культа потребления в стране восстанавливаются традиционные для России идеи справедливости, созидания, любви к своей семье и к Родине. Возвращение к корням, осознание ценности национальных традиций возвращает детей к единой с родителями системе созидательных ценностей, которые закладывают основу будущего развития нашей страны.

Атака с Запада

Сегодня мы видим, что собственные дети в западных странах стали разменной монетой в идеологических противостояниях элит. Чудовищным проявлением насаждения либеральной повестки стало продвижение идеи смены пола у детей. Так называемое «гендерное лечение» уже могут получать семилетние жители Норвегии, а в Британии такое право появляется в девять лет. Немногим позже разрешают менять пол в Дании — с 12 лет. В Австралии предлагают разрешить выбирать себе гендер детям уже с трехлетнего возраста.

При этом целенаправленно разрушают связь детей с их семьями, изобличая родителей как врагов ребенка, если они не поддерживают его в смене пола. Например, в Канаде, чтобы поменять свою «гендерную идентичность», подростку не требуется согласие со стороны родителей. В Швейцарии несовершеннолетний может юридически сменить пол без ведома родителей.

В США пошли еще дальше: штат Вашингтон принял законопроект, по которому у родителей, препятствующих смене пола ребенка, его попросту отберут. А в Германии для изъятия ребенка из семьи достаточно всего лишь признавать, что отклонения от сексуальной нормы неприемлемы. Недавно так изъяли ребенка из мусульманской семьи после того, как в школе стало известно, что его родители осуждают гомосексуализм и трансгендерность.

Смертельная угроза

США и НАТО провоцируют военные конфликты, революции и смену власти в разных государствах, навязывая населению «правильный выбор», выгодный западному миру. Дети в этих конфликтах становятся заложниками, страдания которых используются для того, чтобы запугать население и сместить неугодное Западу правительство. Политические интересы глобалистской элиты стали причиной гибели и страдания миллионов маленьких жителей разных стран в результате военных интервенций США и НАТО в Югославии, Ливии и других странах Африки, Ираке, Сирии, Йемене, Афганистане.

Сегодня Запад напрямую ответственен за гибель 16 тысяч детей ДНР и ЛНР, их кровь на руках американских политиканов и их европейских марионеток. Только вмешательство России предотвратило убийства детей Донбасса и Луганской республики. Поэтому сегодня День защиты детей – профессиональный праздник героев СВО, которые ежедневно рискуют жизнями для защиты всех российских детей.

Киевские власти откровенно признаются в своем желании уничтожить всех Россиян и стереть нашу страну с лица земли. Как и их идеологические вдохновители, немецкие нацисты, они продвигают концепции национального превосходства, которая не оставляет права на жизнь другим народам, как неполноценным, которых можно не жалеть и убивать поголовно. На протяжении восьми лет украинские неонацисты убивали детей, под эгидой идей шовинизма, расизма и милитаризма.

Российские военные встали на защиту детей всей России. Как деды и прадеды в войнах прежних лет, бойцы уничтожают убийц и палачей, желающих уничтожения нашего народа. И особое внимание в зоне боевых действий всегда уделяют спасению детей из опасных мест, поскольку забота военных о безопасности мирных жителей и, в первую очередь детей, испокон века было в традиции военных на Руси. И сегодня наши бойцы выводят ребятишек из-под обстрелов киевских неонацистов, прикрывая своими телами.