Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Общество
Размер текста
А
А
А

«Включил музыку и сказал: убегайте!». Подробности стрельбы по ОМОНу в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга мужчина выстрелил картечью из дробовика в сотрудника ОМОНа

Около полудня 24 февраля возле станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге раздалась стрельба. 50-летний мужчина дважды выстрелил из обреза в сотрудника ОМОНа. У пострадавшего серьезное ранение живота, спины и таза, его оперируют. Преступника задержали, им оказался гражданин Узбекистана. Очевидцы рассказали, что перед стрельбой он остановился посреди улицы, включил музыкальную колонку, а когда к нему подошли росгвардейцы, сказал, чтобы они убегали.

В центре Санкт-Петербурга днем 24 февраля произошла стрельба — огнестрельные ранения получил сотрудник ОМОНа. По данным издания «Фонтанка» его госпитализировали с тяжелым ранением в живот.

Инцидент произошел незадолго до полудня около станции метро «Гостиный двор». Сначала появилось сообщение, что выстрел был сделан из травматического оружия, но потом издание уточнило, что в сотрудника правоохранительных органов стреляли картечью из обреза. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как объясняет «Фонтанка», в 11 часов на Дворцовой площади прошел очередной развод сотрудников ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и ГУ Росгвардии, после которого все наряды выдвинулись на указанные места. Одна из групп росгвардейцев как раз выдвинулась к метро «Гостиный двор».

Позже факт стрельбы в сотрудника ОМОНа подтвердил Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

«Совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении ведомства.

СК уточнил, что задержанному 50 лет, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По информации СМИ, задержанный — иностранец, гражданин Узбекистана родом из Самарканда по имени Тигран. В Санкт-Петербурге он проживал в районе Шушары.

При себе у стрелявшего нашли документы, ключи от квартиры, деньги, два заряженных картечью обреза, два коктейля Молотова и музыкальную колонку.

Примерно через час в сети появилось видео инцидента. На записи с уличной камеры наблюдения слышны два выстрела, после которых к месту подбежали около десятка человек.

Как сообщил Telegram-канал «112», стрелявшего зовут Тигран Хачикян. Утром он взяли два помповых ружья, самопальные коктейли Молотова и патроны, после чего на такси доехал до метро «Проспект Ветеранов». Оттуда уже на другой машине он добрался до Садовой улицы, откуда уже пешком прошел к «Гостиному двору».

«На месте достал колонку и включил музыку, а когда к нему подошли сотрудники Росгвардии, сказал им: «Убегайте!». Один из омоновцев попытался задержать Хачикяна, но преступник достал обрез и несколько раз выстрелил в силовика», — говорится в сообщении.

Врачи диагностировали у сотрудника ОМОНа множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза, сейчас его оперируют.

На появившихся кадрах задержания злоумышленника видно, что рядом с ним на снегу лежит дробовик, длинная коробка (видимо, в ней находилось оружие). Также в кадр попали пистолет и зажигалка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть