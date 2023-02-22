Смертельный пожар в отеле в центре Москвы. Что известно

Семь человек погибли при пожаре в московском отеле «МКМ» у станции метро «Римская». Число пострадавших составляет, по последним данным, 11 человек. По пути на место возгорания попали в ДТП и был госпитализированы врио главы МЧС Москвы Юрий Ткаченко и его шофер. Пожар в здании бывшего общежития мог начаться из-за поджога – очевидцы говорят, что один из жильцов начал жечь в коридоре свои вещи.

В результате пожара в гостинице «МКМ» на востоке Москвы погибли семеро человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

«В больнице скончалась женщина, число погибших выросло до семи человек», — сообщил он. Среди погибших – двое детей. Число пострадавших составляет 11 человек.

Пожар в здании отеля на улице Международная у станции метро «Римская» начался накануне, 21 февраля, в 21:20 мск. Возгорание произошло на пятом этаже шестнадцатиэтажного здания.

По пути на место возгорания попал в ДТП временно исполняющий обязанности начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко. Вместе со своим водителем он был госпитализирован. Виновник аварии не пострадал, сообщили в главном управлении МЧС.

Пожарные уже потушили огонь, охвативший гостиницу. Она была открыта в здании бывшего общежития. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

Из горящего отеля эвакуировали 200 постояльцев, от огня были спасены около 50 человек, передает агентство.

По данным ТАСС, причиной пожара мог стать поджог – очевидцы сообщили, что один из жильцов начал жечь вещи в коридоре.

Предполагаемый поджигатель в последнее время был постоянно пьян. «День пьет, ночь пьет, всем жизни не давал он. Может, белочка у него, что он плеснул горючую смесь», — заявила журналистам жительница дома.

По словам другой женщины, которая спаслась из здания, огонь был сильным.

«Я открыла входную дверь, там огонь. Я быстро закрыла и к окну побежали», — сказала она. Пожарные помогли семье спуститься по приставной автолестнице через окно.

Московское ГСУ Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура проводит проверку по факту пожара.

12 февраля сообщалось о пожаре в одной из строящихся башен в комплексе «Москва-Сити». Как передавало агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы, возгорание началось в башне Moscow Tower на уровне 4 этажа. По информации источника агентства, загорелись строительные материалы. Позднее стало известно о ликвидации пожара на площади 300 кв. м. «Пожар полностью потушен, никто не пострадал», — говорится в сообщении АГН «Москва».