«Упал прямо в двух метрах от подъезда». Дроздов попал в больницу с переломами ребер

Телеведущего Николая Дроздова доставили в больницу с переломами восьми ребер после падения на улице из-за ледяных дождей. Его друг Константин Мирошник рассказал «МК», что ученый оказался в больнице еще неделю назад, а уже через неделю его должны выписать. Полное восстановление, по прогнозам врачей, продлится не меньше двух месяцев. По словам близких Дроздова, 85-летний телеведущий «держится пионером» и уже рассказывает анекдоты друзьям по телефону.

Бывший телеведущий программы «В мире животных», 85-летний ученый-зоолог Николай Дроздов попал в реанимацию с переломом восьми ребер, рассказал «Московскому комсомольцу» его друг и сосед, художник Константин Мирошник.

Неделю назад ученый неудачно упал на улице возле своего дома на юго-западе Москвы, когда возвращался с работы в МГУ.

«Ледяные дожди свое дело сделали. Он, выходя из машины, просто поскользнулся и упал. Прямо в двух метрах от подъезда», — рассказал Мирошник.

По его словам, ведущий не только сломал ребра, но и сильно ударился локтем. При этом изначально Дроздов не хотел ехать в больницу и два дня провел дома.

«Одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные», — сообщил Мирошник. Он уточнил, что супруга Дроздова Татьяна с самого начала настаивала на госпитализации.

Врачи увезли телеведущего на скорой, в ходе обследований у него обнаружили серьезные переломы и ушибы, поэтому перевели Дроздова в реанимацию.

«Ребра вдавились. И у него были очень сильные боли, кашель, дышать было хуже и хуже. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», — поделился его друг, уточнив, что если Дроздов согласился ехать в больницу, «значит было действительно невыносимо больно».

Долгий период реабилитации

На днях телеведущего перевели в палату интенсивной терапии, там его может посещать супруга и дочери. В больнице ему предстоит провести как минимум неделю. Врачи не стали накладывать Дроздову гипс, они ждут, когда ребра срастутся сами.

«Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает», — рассказал Мирошник.

По его словам, до недавнего времени он держал госпитализацию телеведущего в тайне. Даже студенты Дроздова до сих пор не знали о его тяжелом состоянии.

Полное восстановление, по прогнозам врачей, продлится не меньше двух месяцев, однако создатель «В мире животных», по словам его друзей, держится бодро.

«Сейчас с ним все хорошо, держится пионером, разговаривает с родными по телефону. К нему не пускают, потому что карантин», — сообщил друг семьи композитор Дмитрий Дунаев.

По словам Мирошника, телеведущий уже планирует будущие путешествия и по телефону рассказывает ему анекдоты про Штирлица.

Не первая серьезная травма Дроздова

Николай Дроздов, несмотря на свой возраст, ведет активный образ жизни. СМИ неоднократно сообщали о переломах и других травмах известного ученого.

Так, в феврале 2019 года телеведущий сломал предплечье левой руки, поскользнувшись на льду на выходе из метро. Врачи диагностировали у него оскольчатый перелом и госпитализировали.

В 2017 году профессор МГУ попал в больницу с переломом ребра. Тогда Дроздов успокоил своих поклонников, что ничего страшного с ним не произошло, и он вскоре намерен вернуться домой. Он рассказал журналистам, что часто получает травмы, особенно во время прыжков или зарядки, поэтому повода для беспокойства нет.

Во время путешествия по Коста-Рике в 2013 году Николай Дроздов сломал ногу, но это не помешало ему пробежать с факелом на церемонии Олимпийских игр в Сочи в 2014-м.

«Я «удачно» сломал ногу. Во-первых, потому, что все срастается правильно — уже неделю без костылей хожу. И, во-вторых, это произошло в конце июля. Если бы позже, то это могло повлиять на то, что я не смог бы пробежать», — поделился тогда телеведущий.