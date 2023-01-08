«Убил мать и сестру, потом поджег квартиру». Все о ЧП на юго-западе Москвы

В Москве недалеко от станции метро «Академическая» произошел пожар в многоэтажке. Как говорят очевидцы, сначала в квартире на 14-м этаже был взрыв, затем начался пожар. СМИ сообщали, что перед этим из окна выбросили елку. Когда возгорание потушили, на месте происшествия нашли три тела с огнестрельными ранениями. Прокуратура сообщила, что 41-летний мужчина сначала застрелил мать с сестрой, затем поджег жилье и покончил с собой.

Около 15 часов 8 января на юго-западе Москвы на улице Дмитрия Ульянова в многоэтажном доме произошел пожар. Первым об инциденте сообщил Telegram-канал «112», позже факт возгорания подтвердили в столичной прокуратуре.

По свидетельствам очевидцев, на 14-м этаже 19-этажного дома недалеко от станции метро «Академическая» сначала произошел громкий хлопок, выбило стекла, а затем начался пожар.

На снятых жителями видео видно, как из выбитого окна угловой квартиры вырываются клубы дыма.

Спустя примерно час экстренные службы сообщили о ликвидации возгорания на площади 20 квадратных метров. В горевшей квартире нашли тела трех человек. По данным Mash, у одного из погибших при себе нашли огнестрельное оружие, а причиной пожара стал взрыв бытового газа. Со слов прохожих, перед взрывом из открытого окна на улицу выкинули новогоднюю елку.

Московская прокуратура сообщила, что на телах всех троих погибших были обнаружены следы насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. По предварительной версии, мужчина сначала застрелил свою мать и сестру, затем поджег квартиру и покончил жизнь самоубийством.

Mash сообщил, что одна из погибших женщин была убита выстрелом в голову, у второй обнаружено пулевое ранение в тело. Рядом с ними лежала канистра с горючей жидкостью. Погибшего мужчину обнаружили с ружьем в руках.

На кадрах оперативной съемки, которые опубликовали силовые ведомства, видно, что в квартире на улице Дмитрия Ульянова выгорели несколько комнат. Судя по фотографиям, тело как минимум одного погибшего было обнаружено на балконе.

Позже «Московский комсомолец» со ссылкой на источники подтвердил, что на балконе было обнаружено тело мужчины. Тела двух женщин найдены в одной из комнат. Издание пишет, что в квартире проживал 41-летний Александр Желтоухов. На одном из сайтов знакомств мужчина с полностью совпадающими данными писал, что живет один, и у него есть «офигенный кот».

Кроме того, Желтоухов сообщал, что был раньше женат, но детей у него нет, как и друзей противоположного пола. Себя он описывал как верного и спокойного человека, не курящего и пьющего лишь изредка.