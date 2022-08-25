Вертолет упал на хуторе Шести. Людей в поле сгоревшего камыша не нашли

Вертолет Ми-2 сгорел в Ставропольском крае после экстренной посадки на поле сухого камыша у силосной ямы. Как утверждают власти, людям на борту удалось спастись, но найти их пока не удалось. Пожар не удавалось потушить в течение нескольких часов, обломки воздушного судна нашли в радиусе 200 м от основной части. По предварительным данным, вертолет принадлежит расположенному неподалеку фермерскому хозяйству, его могли перегонять с места на место. Подробности ЧП — в материале «Газеты.Ru».

Вертолет Ми-2 упал на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, в 800 м от хутора Шести и 2 км от автодороги Минеральные Воды — Кисловодск. Погибших и пострадавших нет, «с уверенностью» утверждают власти.

«В Предгорном округе в 1,5 км от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади 2 га», — рассказали ТАСС в региональном управлении МЧС.

Как сообщил в Telegram глава округа Николай Бондаренко, вертолет в результате экстренной посадки загорелся. По информации «Блокнота», воздушное судно ударилось о стену из блоков, где находилась силосная яма. После этого произошел взрыв.

Вертолет выгорел полностью. Обломки нашли в радиусе 200 м от места крушения при тушении сухого камыша.

Как указывает сайт Ставрополья, инцидент произошел в 19:23 мск. В тушении пожара участвовали 26 человек и 9 единиц техники. Только к 21:49 возгорание удалось локализовать.

По словам главы округа, причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия.

Где пилот?

«На данный момент жертв и пострадавших не обнаружено. Сотрудники оперативно-следственной группы прибыли на место оперативно. Пожар уже локализован», — заявил Бондаренко, отметив, что «с уверенностью может утверждать, что пострадавших и погибших нет».

Пилот упавшего Ми-2 пока не обнаружен. «Следствие занимается поиском пилотов, возможных пассажиров и владельцев данного воздушного судна. Пока никаких данных нет», — уточнил чиновник.

По информации РЕН ТВ, владельцем судна является Сергей Роев. Ему принадлежит расположенное неподалеку фермерское хозяйство.

Глава округа пояснил, что пока не известно, сколько человек находилось внутри. «Вертолет маленький, Ми-2, один-два человека максимум. Он [загорелся] при приземлении, здесь заросшая растительностью местность, приземлился в нее», — отметил Бондаренко.

По словам главы округа, вертолет могли перегонять с точки на точку. Ми-2 занимался сельскохозяйственными работами, но не на территории района. «Вертолет занимался сельхозработами, опрыскиванием полей. Скорее всего, его перегоняли с точки на точку, потому что здесь данные мероприятия никто не заказывал. Пока занимается [выяснением обстоятельств] оперативно-следственная группа», — пояснил он.

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения вертолета. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.