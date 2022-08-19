«Мошенничество в особо крупном размере». Нарколога Брюна задержали в Москве

Бывшего главного нарколога России Евгения Брюна задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Также задержан его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев. По неподтвержденной информации, уголовное дело связано с тендерами на тест-системы для определения маркера хронического алкоголизма в организме. Ранее такие тесты собирались ввести при получении водительских прав. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и растрате, он задержан.

«Находится на допросе. По итогам будет решаться вопрос о мере пресечения», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Расследование проводит УВД по ЮВАО.

«Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей», — добавил собеседник агентства.

В рамках расследования уголовного дела по 27 адресам прошли обыски, в том числе в офисах проходящих по делу компаний, а также дома у Брюна и его коллег.

Закупка тест-систем

По информации Telegram-канала 112, также задержан вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.

«Предварительно, подозреваемые организовали закупку государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для этого они использовали сеть аффилированных компаний», — говорится в сообщении.

Источник РИА «Новости» также сообщил, что уголовное дело связано с тендерами на поставку тест-систем. «Речь идет о тендерах, связанных с одной из компаний», — сказал он.

Как предполагает РЕН ТВ, уголовное дело возбудили после скандала 2019 года, когда в России должен был вступить в силу новый регламент получения медсправок для ГИБДД. Брюн активно выступал за то, чтобы все водители сдавали анализ на CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин). Это маркер, который может указывать на хронический алкоголизм.

Покупать оборудование и реагенты, необходимые для выявления маркера CDT в биологических жидкостях, региональным медучреждениям помогала компания «Медиатрейд», с основателем которой Владимиром Якушевым Брюн якобы имеет тесные связи.

Приборы для таких анализов стоят 6–8 млн рублей и есть не во всех профильных учреждениях. В итоге обязательный тесты на CDT вводить не стали.

В феврале 2020 года правоохранительные органы уже проводили проверку в отношении Брюна из-за истории с тестами. Тогда же ФАС занялась проверкой деятельности ООО «Медиатрейд». С 2015 года компания получила 30 госконтрактов на сумму более 57 млн рублей.

Кто такой Брюн

Брюн окончил Хабаровский государственный медицинский институт в 1973 году. С 1987 года — руководитель отделения по организации помощи больным наркоманиями и токсикоманиями Московского НИИ психиатрии. В 1988 году организовал первую в СССР анонимную службу для наркоманов и телефон доверия.

С 1998 по 2017 год — директор, с 2017 года — президент Московского НПЦ профилактики наркомании. В 2009 году стал главным внештатным специалистом (психиатр-нарколог) Минздрава РФ.

После появления новостей о задержании Брюна в Минздраве заявили, что он снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога ведомства.

«Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки», — сообщили в министерстве, пообещав оказать необходимое содействие следствию.

Якушев до 2016 года являлся одним из учредителей компании «Медиатрейд», которая поставляет приборы для диагностики алкогольной зависимости. Затем он стал вице-президентом Российской наркологической лиги и Ассоциации наркологов, которые возглавляет Брюн.