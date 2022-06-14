Газовые камеры, печи, медицинские эксперименты. Как Аушвиц стал главным символом Холокоста

82 года назад в крупнейший нацистский концентрационный лагерь смерти Аушвиц привезли первых заключенных. Тогда в лагерь города Освенцим прибыли 728 поляков. 14 июня в Польше ежегодно отмечают Национальный день памяти жертв немецких нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти. Об ужасах заключения в Освенциме, — в материале «Газеты.Ru».

Из польских казарм в лагерь смерти

В 1939 году во время Второй мировой войны немецкие войска заняли польский город Освенцим, который почти сразу был переименован в Аушвиц или Аушвиц-Биркенау. Уже 20 мая 1940-го на месте бывших польских казарм в городе был основан концентрационный лагерь, получивший название Аушвиц-I.

Спустя месяц – 14 июня – из тюрьмы в Тарнуве в лагерь привезли первых заключенных. Ими оказались 728 военнопленных поляков, силами которых немецкие войска возводили и восстанавливали постройки Освенцима.

И хотя изначально концлагерь был рассчитан на 10 тыс. человек, уже в 1941 году его решили расширить, увеличив «вместимость» до 30 тыс. Так в нескольких километрах от Аушвица-I был построен Аушвиц-II, а еще через год — Аушвиц-III.

Первым комендантом лагеря стал Рудольф Хесс. Именно он приказал повесить на центральные ворота Аушвица легендарную надпись «Arbeit macht Frei» («Труд освобождает»).

Позднее о размещении Хессом надписи на воротах писал Отто Фридрих в книге «Королевство Освенцим»:

«Он, кажется, задумал это не как насмешку и даже не как буквальную фразу — ложное обещание, что те, кто работали до изнеможения, в конце концов будут освобождены, а скорее как своего рода мистическое заявление о том, что самопожертвование в форме бесконечного труда само по себе приносит своего рода духовную свободу».

Несмотря на то, что точное количество погибших в Аушвице установить невозможно, так как многие документы были утеряны или учет жертв и вовсе не велся, современные историки сошлись во мнении, что в Освенциме было уничтожено от 1,1 до 1,6 млн человек.

Эта оценка основана на исследованиях списков на депортации и изучении данных о прибытии ж/д составов в лагерь. Также, около миллиона жертв концлагеря было насчитано и директором Государственного музея Освенцима, историком Франтишеком Пипером.

Между тем на Нюрнбергском судебном процессе над военными преступниками нацистской Германии звучала цифра в 5 млн убитых узников.

Четыре группы пленных

Каждый день в Аушвиц прибывали пленные со всей оккупированной Европы. Они подвергались истязаниям, изнурительному труду и медицинским экспериментам, проводимым врачами СС.

Всех узников после прибытия нацисты делили на четыре группы.

Первая – те, кто сразу отправлялся в газовую камеру. В их число входили люди, которые были непригодны к работе: инвалиды, старики, больные. Также сразу на смерть отправлялись люди неподходящей комплекции или роста.

Вторая группа – те, кого отправляли работать на фабрики и другие предприятия, которые были ничем не лучше концлагерей. Большая часть из тех, кто был приписан к фабрикам, умерли от избиений или казни. Многие погибли от тяжелых заболеваний.

Третья группа – те, кто был пригоден для медицинских экспериментов. Например, абсолютно здоровые или «особенные» пленные: близнецы, карлики. На узниках тестировали медицинские препараты и возможность выживания в экстремальных условиях, например, при низких температурах. Также в раны пленных втирали толченое стекло, подвергали их стерилизации, заражению различными инфекциями и другим чудовищным манипуляциям «во благо Третьего Рейха».

Четвертая группа – личная прислуга для офицерского состава. Также узники из четвертой группы отправлялись на сортировку имущества заключенных. Все собранное на складах делилось между солдатами СС, работающими при лагере, или вывозилось в Германию на нужды армии.

После того, как пленных делили на группы, у новеньких забирали все, что было с собой, затем их мыли, стригли и регистрировали. Поначалу пленных фотографировали, чтобы идентифицировать, но потом, увидев, как люди меняются из-за истощения и тяжелого труда, стали делать им татуировки с личными номером.

Также в зависимости от того, за что узник попал в лагерь, ему давали треугольник определенного цвета, который нашивался на одежду. Так, гомосексуалисты получали розовые треугольники, политзаключенные красные, цыгане – черные, уголовники – зеленые. Евреи получали сразу два треугольника, которые соединяли в шестиконечную звезду. Первый треугольник был желтым, а второй означал причину ареста.

Судьба заключенных и освобождение лагеря

Заключенные Аушвица постоянно умирали от дистрофии, истощения, холода, различных болезней, медицинских экспериментов и издевательств солдат СС. Даже проверка численности заключенных в Освенциме была испытанием: порой поверки длились более десяти часов, часто на них заставляли часами держать руки поднятыми или сидеть на корточках.

Комендант Освенцима Рудольф Хесс, рассказывая об Освенциме, вспоминал:

«Рейхсфюрер СС посылал в Освенцим разных функционеров партии и СС, чтобы они сами увидели, как уничтожают евреев. Все при этом получали глубокие впечатления. Некоторые из тех, кто прежде разглагольствовали о необходимости такого уничтожения, при виде «окончательного решения еврейского вопроса» теряли дар речи. Меня постоянно спрашивали, как я и мои люди могут быть свидетелями такого, как мы все это способны выносить. На это я всегда отвечал, что все человеческие порывы должны подавляться и уступать место железной решимости, с которой следует выполнять приказы фюрера».

Но решимости со временем набирались и заключенные. К 1943 году в Освенциме появилась группа сопротивления, которая помогла некоторым заключенным бежать. Когда стало известно, что к Аушвицу приближаются советские войска, началась эвакуация.

Так называемый «Марш смерти», когда более 58 тыс. узников вывозили в Германию под конвоем, начался 18 января 1945.

27 января, когда советские солдаты заняли лагерь, они обнаружила 7,5 тыс. узников и сожженные склады, а также замаскированные массовые захоронения и разрушенные здания.

Сегодня день освобождения лагеря признан ООН Международным днем памяти жертв Холокоста.

После освобождения концлагеря его переоборудовали в госпиталь для его узников, а часть лагеря перешла в ведение НКВД и до 1947 была спецтюрьмой для военнопленных. Результаты следственных действий на территории Аушвица позже использовались СССР на Нюрнбергском процессе.

В том же 1947 году на территории концентрационного лагеря был создан Государственный музей «Аушвиц-Биркенау», ставший памятником жертвам нацистского террора.