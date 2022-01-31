«У нее была жизнь, которой позавидует любой». Модель Чесли Крист нашли мертвой

Чесли Крист нашли мертвой около небоскреба в Нью-Йорке. В полиции считают, что она покончила с собой. Крист было 30 лет, помимо участия в конкурсах красоты она работала адвокатом и на телевидении. Все состояние американка оставила матери, также бывшей участнице конкурсов красоты. Ранее Крист рассказывала, что проходит психотерапию.

Тело было найдено у подножия 60-этажного здания Orion около 7 утра по местному времени. На теле обнаружили травмы, характерные для падения с большой высоты, американка скончалась на месте.

Крист жила в этом небоскребе на девятом этаже и разбилась насмерть после падения с террасы на 29-м этаже, на которую свободно могут попасть все жители дома, сообщили источники New York Post.

Полицейское управление Нью-Йорка заявило The Hollywood Reporter, что считает случай самоубийством.

«Не только красивая, но и умная <....> У нее была такая жизнь, которой позавидует любой. <...> Это так грустно», — отметил источник в полиции.

По информации источников, Крист оставила записку, в которой указала, что хочет передать все состояние своей матери — бывшей участнице конкурсов красоты Эйприл Симпкинс. Погибшая не раскрыла в записке мотивы своего поступка.

Крист родилась 28 апреля 1991 года в штате Мичиган, позже семья переехала в Северную Каролину. Ее мать выиграла конкурс «Мисс Северная Каролина» в 2002 году, когда Крист была ребенком. Дочь начала участвовать в конкурсах красоты еще со школы, в 2019 году она со второго раза получила титул Мисс Северная Каролина. После этого Крист получила право представлять свой штат в конкурсе «Мисс США» 2019 года.

Модель обошла всех соперниц и в 28 лет стала самой возрастной женщиной, получившей титул Мисс США. До нее рекорд принадлежал Нане Мериуэзер, которая выиграла «Мисс США» в 27 лет.

Благодаря победе Крист 2019-й стал первым годом, когда все четыре главных американских конкурсов красоты выиграли женщины африканского происхождения »(Мисс Вселенная», «Юная мисс США», «Мисс Америка» и «Мисс США». «Мисс Америка» — более старый национальный конкурс красоты, чем «Мисс США», сегодня престижнее считается последний, поскольку только Мисс США может затем побороться за титул Мисс Вселенная). Крист представляла США на конкурсе «Мисс Вселенная 2019» и вошла в десятку финалистов.

Она также стала самой продолжительной обладательницей титула Мисс США в истории конкурса. Крист сохраняла его 557 дней, поскольку пандемия коронавируса сдвинула проведение следующих конкурсов.

Как считала Крист, ее победа в «Мисс США» нарушила стереотипы о том, как должна выглядеть обладательница этого звания.

«Предполагается, что девушки-участницы конкурса должны быть высокими и стройными, с пышными волосами и убийственной походкой. Но я выиграла с ростом пять футов шесть дюймов (больше 170 сантиметров), с прессом из шести кубиков, заработанных за годы соревнований по легкой атлетике, и головой с естественными кудрями. И это в то время, когда поколения чернокожих женщин поучали, что если они будут «слишком черными», то не достигнут успеха и на работе, и в зрелищных представлениях», — поясняла Крист.

В дополнение к своему участию в конкурсах красоты она вела блог о моде под названием White Collar Glam, в котором вдохновляла женщин одеваться красиво и стильно не только по особым случаям, но и в повседневной жизни, на рабочем месте.

За пределами конкурсов красоты Крист получила юридическое образование, став доктором юридических наук в 2017 году. Работала адвокатом, занимаясь гражданскими судебными процессами. В качестве благотворительности она бесплатно помогала некоторым клиентам, которые проходили по обвинениям, связанным с наркотиками. В том числе, сотрудничала с известным американским юристом Бриттани Барнетт, которая в США борется за смягчение наказаний по «наркотическим» статьям. Крист и Барнетт на пару добились помилования для Альфреда Риверы, которого приговорили к пожизненному заключению за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

После победы в Мисс США 2019 Крист стала работать на телевидении в качестве нью-йоркского репортера ExtraTV. За свои успехи в этой сфере была дважды номинирована на дневную премию «Эмми» в номинации «Выдающаяся программа развлекательных новостей».

«Наши сердца разбиты. Чесли была не просто жизненно важной частью нашего шоу, она была любимой частью семьи Extra и сумела расположить к себе весь персонал. Наши глубочайшие соболезнования всей ее семье и друзьям», — прокомментировали в ExtraTV смерть Крист.

Ведущий Extra Билли Буш в связи с гибелью Крист сообщил, что она была «трудолюбивой и веселой», и всегда танцевала между дублями съемок. Другой коллега Крист из Extra Рене Барг назвал ее «самой милой доброй и умной женщиной, которую он когда-либо встречал».

Крист рассказывала в 2019 году, что проходит психотерапию. За несколько часов до смерти она написала на своей странице в Instagram: «Пусть этот день принесет вам мир и спокойствие».

После известия о гибели американки этот пост собрал уже больше 31 тысячи комментариев, где люди выражают соболезнования из-за ее смерти и высоко и тепло оценивают ее личность.

«Я никогда не смогу понять, что ты чувствовала, но я могу успокоиться, зная, каким удивительным человеком ты была, и что твое наследие не пропадет. Влияние, которое ты оказала на стольких людей, включая меня, было невероятным. Ты оставила людей лучше, чем ты их нашла. Без тебя мир никогда не будет прежним», — написала на своей странице бывшая победительница конкурса «Мисс Южная Каролина» Макензи Дивина, которая соревновалась с Крист на конкурсе «Мисс США 2019».

Семья Крист отметила, что Мисс США 2019 вдохновляла людей по всему миру своей силой, красотой и желанием помочь другим людям.