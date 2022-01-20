Виноваты сами потребители. Почему товары «для девочек» дороже мужских

«Pink tax» или «налог на розовое» – это дополнительная цена, которая взымается за товары и услуги для женщин по сравнению с аналогичными товарами для мужчин. «Газета.Ru» узнала у экономистов, из-за чего женские товары стоят дороже, чем мужские, будут ли цены расти дальше, а также почему эта проблема не интересует феминистские движения.

На тему «pink tax» было проведено множество исследований. Так, например, департамент по делам потребителей Нью-Йорка выяснял: товары, предназначенные для женщин, в среднем стоят на 7% дороже, чем аналогичные мужские. Портал Bankrate же не так давно посчитал, что ежегодно обходится этот «налог на розовое» женщинам в $1351. Причем относится это не только к уходовой, косметической и гигиенической продукции, которую традиционно принято вспоминать, говоря о «розовом налоге», но, как выяснили исследователи, «pink tax» — это еще и об одежде, детских игрушках и даже товарах медицинского назначения.

«Розовый налог» в России

Как уверяет кандидат экономических наук и доцента РАНХиГС Николай Кульбака, наценка на определенный объем товаров для женщин действительно имеет место на российском рынке, однако ассортимент их очень небольшой. В том числе потому, что сегодня многие товары принадлежат к категории унисекс, то есть граница между товарами «для мальчиков» и «для девочек» стирается, а мужчины начинают больше внимания уделять внешнему виду.

При этом определить конкретную наценку на преимущественно «женские» товары, как отмечает Николай, очень сложно, но почти всегда эта разница не сильно ощутима.

По словам кандидата экономических наук и доцента кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николая Перепелкина, любая наценка – это нормальная схема бизнеса.

Процент наценки регламентирует сам рынок, и платит покупатель предпринимателям не за «мужское» и «женское». Самый важный фактор в формировании цены – это спрос на конкретный товар. И спрос всегда больше, если товар «отличающийся» и «оригинальный».

Женщины сами выбирают подороже

Психология потребителей очень разнится, убежден Перепелкин. И тут важно то, что мужчинам зачастую неважен, например, цвет их бритвенного станка, потому что они менее чувствительны на эмоциональные вещи. По мнению эксперта, даже белый стул из пластика будет дешевле, чем стул из того же пластика, но с прозрачным сидением и выкрашенным под дерево ножками, потому что он выглядит привлекательнее.

И пока современная мировая культура выступает против гендерных различий, обидной подоплеки искать конкретно в этом вопросе не нужно, убежден экономист.

«Розовый бритвенный станок стоит дороже не потому, что он женский, а потому что он уникальнее и красивее черного. И стоит розовый дороже только поэтому», – отмечает эксперт.

Цену на товар никогда нельзя рассматривать в отрыве от потребителя, констатирует Перепелкин. Да, девушки более нацелены на покупку красивых или оригинальных вещей, и они больше пользуются уходовыми или косметическими средствами. Производители же просто отвечают на запрос. И так вышло, что выше на подобные товары он именно у женской половины населения.

Более того, женщины зачастую стараются покупать более дорогие товары, будучи уверенными, что они качественнее, чем дешевые, полагает Кульбака.

«Мужчины, даже начав зарабатывать больше, крайне редко переходят на покупки другого ценового сегмента. Им проще покупать продукт, к которому они привыкли», – делится эксперт и вспоминает свой опыт на парфюмерном рынке, когда мужчины отказывались менять аромат, даже имея возможность позволить себе тратить на это больше.

А причина всему, по словам Кульбаки, – психология женщин как покупателей. В среднем во всем мире у них более низкие зарплаты, нежели у мужчин, но покупают они всегда больше и не скупятся на «качество».

Когда настанет «равноправие» цен

Многие девушки, как полагает Кульбака, зачастую намерено ужимаются в базовых покупках, чтобы позволить себе новые сапоги или дорогую помаду. А производители закономерно этим пользуются, причем, если рассматривать в этом контексте российский рынок, то пошло все это еще со времен Советского Союза.

Если же посмотреть на Европу, то там с некоторых пор женщины стали пользоваться косметикой и другими вещами более аккуратно, говорит кандидат экономических наук.

Всплеск интереса к косметической, гигиенической и уходовой продукции в России, который все еще растет, в нашей стране отчасти связан с «недокормленностью» нашего рынка.

По прогнозам Кульбаки, тенденция более высоких цен на многие товары, предназначенные для женщин, будет уменьшаться. Разнообразия становится больше, поэтому когда российские потребители привыкнут к изобилию товаров, вероятнее всего, эффект «pink tax» станет еще менее заметен. А то, что бизнес делает ставку на половое различие – закономерно, исходя из психологии разного покупателя, добавляет он. С точки зрения маркетинга, здесь все абсолютно нормально: производитель делает продукцию под определенный сегмент и товар должен отвечать его запросу.

«Просто купите синий станок вместо розового»

По словам председатель МОО «Женский голос» и радикальной феминистки Татьяны Сухаревой, хоть в фемсообществе периодически поднимается вопрос о «налоге на розовое», лично она не считает это важной проблемой для феминизма, поскольку «pin tax» мало соприкасается с основными темами, которые движение считает для себя первостепенными.

Именно поэтому на «pink tax», на ее взгляд, ресурсы фемдвижения тратить не стоит. Как полагает Сухарева, далеко не все товары для женщин дороже аналогичных мужских. Например, пошив мужского брючного костюма обойдется дороже, чем пошив женского.

«Эта проблема, которую любая женщина может решить самостоятельно», – говорит она, рекомендуя купить синий бритвенный станок, если розовый стоит дороже, или взять свитер в мужском отделе, а не в женском.

По мнению Сухаревой, единственной объективно более дорогой продукцией для женщин сегодня является только косметика, которая в ряде корпораций продолжает оставаться элементом дресс-кода, но и это отходит в прошлое. Пандемия показала, что без косметики можно обойтись. Намного большая проблема для женщин сегодня, уверена Сухарева, – найти одежду большого размера. Ведь размерный ряд обычно заканчивается 50, а то и 46 размером.