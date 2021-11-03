В Госдуме выступили против массовой проверки документов о вакцинации

В России создали тест, который позволяет выявлять подлинность вакцинации от коронавируса, сообщили в Центре им. Гамалеи. Как заявил глава учреждения Александр Гинцбург, люди в реанимационных отделениях часто говорят, что прививались. Согласно тесту — это не так. При этом вирусологи и депутаты против того, чтобы массово применять новую тест-систему в борьбе с фальшивыми сертификатами.

В Центре им. Гамалеи создали тест на антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволяет определить, прививался ли человек «Спутником V» и «Спутником Лайт». Аденовирус входит в состав обеих вакцин и выполняет функцию транспортировки в клетки фрагмента SARS-CoV-2, сообщил «Известиям» глава учреждения Александр Гинцбург.

При этом новый тест не сможет подтвердить факт вакцинации двумя другими российскими вакцинами от коронавируса — «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком», отмечал в беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам Гинцбурга, в центре уже около месяца применяют новый тест на крови пациентов из реанимационных отделений. На данный момент проверено около 50-60 человек.

«Некоторые, уже находясь в таком плачевном состоянии, признаются, что на самом деле не вакцинировались. Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы», — уточнил он.

По словам вирусолога Центра им. Гамалеи Александра Бутенко, у каждого пятого россиянина с сертификатом о вакцинации документ поддельный. «Около 15-20% от числа всех привитых имеют поддельные сертификаты о вакцинации — это большая проблема», — сказал он.

При этом медик не считает, что новый тест надо использовать в борьбе с противниками вакцинации. «Если проверить всех, то это будет очень массовое исследование. Такую меру можно применять, например, если человек пришел в больницу с коронавирусом и попал в реанимацию, при этом он утверждал, что вакцинирован», — пояснил Бутенко.

С ним согласен бывший главный санитарный врач России, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Людей в первую очередь нужно прививать, требовать с врачей, чтобы они отвечали строго за свою работу. Если же мы добьемся нужного уровня охвата вакцинации, то все левые тесты и сертификаты не будут играть никакой роли. А, когда мы находимся на уровне одной трети от того, что положено, тут проверяй или нет, ничем не поможет. Эпидемический процесс продолжится»

, — сказал он «Газете.Ru».

В Госдуме также выступили против массовой проверки — член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских полагает, что она нарушит права граждан.

«Почему забыта презумпция невиновности? Одно дело — тесты, которые показывают состояние здоровья, а совсем другое, когда гражданину придется еще доказывать, что он на самом деле вакцинировался, что сертификат у него не куплен. Реакция на такое, конечно, будет отрицательная»

Также неизвестны затраты на данное тестирование. Граждане справедливо не будут платить за них, а государство может потратить эти деньги на более важные дела», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru».

Ужесточать наказание за поддельные сертификаты в Госдуме пока не планируют. «Запросили у МВД информацию по правоприменительной практике, в том числе надо ли ужесточить наказание. Если министерство выскажется одобрительно, будем с коллегами обсуждать целесообразность таких поправок», — пояснил Альшевских.

По данным МВД, в России за последние четыре месяца возбудили более 500 уголовных дел о поддельных прививочных сертификатах и других документах, связанных с COVID-19. По запросу полиции заблокировано более 2 тыс. интернет-ресурсов, предлагавших поддельные документы.

В компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, «Газете.Ru» сообщали, что в России продают поддельные сертификаты о вакцинации не только российскими вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», но и зарубежными — Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Moderna.

По данным Group-IB, число предложений выросло в 20 раз с лета этого года. За последнее время выявлено 3158 новых площадок. Большинство новых предложений опубликованы в чатах Telegram, число участников которых составляет до 12 тыс. человек.

Однако изменилось время изготовления и стоимость поддельных сертификатов о вакцинации. Если летом цены варьировались от 3 до 30 тыс. руб. при сроке изготовления около трех недель, то сейчас от 4 до 12 тыс. руб. — «липовый» сертификат обещают доставить уже через 3 дня.

«Нужно, конечно, прекратить это безобразие с продажей поддельных сертификатов — причем делают они это открыто, в интернете, а не шушукаются по углам. Вопрос, чем занимаются у нас правоохранительные органы?», — отмечает Геннадий Онищенко.