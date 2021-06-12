Выходные до 20 июня: какие еще ограничения ввели в Москве из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал пост в своем официальном блоге, где рассказал, что за последнюю неделю ситуация с коронавирусом резко осложнилась, а число выявленных заболевших подскочило до пиковых значений прошлого года.

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Ссылаясь на мнение эпидемиологов, Собянин отметил, что в настоящее время важно снизить скорость распространения вируса и «сохранить жизни людей». Для этого он подписал указ, согласно которому в городе введены нерабочие дни с сохранением зарплаты с 15 по 19 июня включительно. Таким образом, москвичи будут отдыхать с 12 по 20 июня.

«Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить», — написал Собянин.

Он добавил, что в эти дни будут работать все пункты вакцинации.

Решение по продленным выходным касается, как подчеркнул чиновник, «предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)». Но оно не распространяется на предприятия стратегических отраслей.

Помимо этого московские власти рекомендуют столичным предприятиям перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленку. «Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку», — отметил мэр.

Этим же группам москвичей «настоятельно рекомендуется» не совершать поездки, а по возможности находиться как можно больше дома или на даче. «Конечно, всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях», — подчеркивается в сообщении.

На неделю приостанавливается работа фуд-кортов, а также запрещается обслуживание посетителей кафе в ночное время.

«С 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос)», — отметил он.

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Помимо этого, власти города временно прекратят работу аттракционов, детских и спортивных площадок, пунктов проката, беседок и других объектов отдыха и развлечений. «Фактически в парках можно будет только гулять», — написал Собянин.

Свои решения он объяснил увеличением потока туристов и увеличением «активности самих горожан». «В то же время погода пока больше напоминает весну, чем лето. И, похоже, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь» — подчеркнул он.

При этом власти «вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах», чтобы предоставить медпомощь «большому потоку пациентов». «Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», — рассказал чиновник.

За последние сутки в Москве был выявлен 6 701 случай заболевания коронавирусом, что стало максимальным значением с конца декабря прошлого года. За это же время госпитализированы 1 657 человек. При этом умерли 67 москвичей с подтвержденным тестом на коронавирус и диагностированной пневмонией.