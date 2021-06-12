Максимум за полгода: в Москве рекордый показатель прироста случаев COVID-19

В Москве установлен новый рекорд по уровню распространения коронавируса. Впервые с 26 декабря этот показатель достиг максимального значения — 6 701 новый случай коронавируса.

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За время пандемии вирус был зафиксирован у более 1,2 млн москвичей, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Специалисты отмечают, что за сутки прирост числа заболевших составил 0,55% — накануне было выявлено 5 853 заразившихся.

За сутки коронавирус стал причиной смерти 67 жителей столицы. Этот показатель также стал рекордным с 13 февраля. Общее число умерших достигло 20 838.

При этом выздоровели почти 3 тыс. пациентов. За все время вылечились почти 1,1 млн москвичей.

11 июня мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» подчеркнул, что ситуация с распространением вируса в городе усугубляется.

«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что ожидаемое в апреле-мае наступление весеннего пика пандемии (как это было в прошлом году) пришлось на июнь-июль. В связи с этим Собянин призвал граждан соблюдать требования Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом — носить маски и перчатки, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Вместе с тем глава города предупредил, что московские власти не будут вводить новые ограничения, но станут тщательнее следить за выполнением действующих правил. Собянин заметил, что почти половина жителей города получила иммунитет либо естественным образом (переболев), либо сделав прививку.

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Тем временем в ЦБ считают, что именно вакцинация от коронавируса способна положительно повлиять на рост ВВП страны. По мнению председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, коллективный иммунитет позволит избежать новых ограничений в экономике.

По ее мнению, благодаря коллективному иммунитету «могут быть сняты те оставшиеся ограничения, которые есть в ряде секторов, в том числе и в секторе услуг». Набиуллина также предположила, что будет уменьшена вероятность новых волн, которые «могут привести к новым ограничениям для экономики».

«Некоторые опасаются, что могут быть и мутации, и новые штаммы, и какие-то новые эпидемические волны, и, конечно, вакцинация — это абсолютно необходимо, чтобы создать коллективный иммунитет», — добавила она, отметив, что «у инвесторов будет больше доверия к экономике России и у российских, и у иностранных, если такой коллективный иммунитет будет — это повышает инвестиционную привлекательность».

В то же время рост заболеваемости наблюдается не только в Москве, но и в целом по стране. За сутки было выявлено 13 510 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее количество зафиксированных заражений повысилось до 5 193 964.

Показатель прироста стал максимальным с середины февраля. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Кабардино-Балкарской Республике (0,05%).