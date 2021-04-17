Под Краснодаром произошло крушение вертолета. Пилот погиб

Сельхозобработка полей в Северском районе Краснодарского края обернулась авиакатастрофой со смертельным исходом. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, разбился вертолет Ми-2.

Пилот — мужчина 1960 года рождения — погиб в результате крушения. Вертолет выполнял работы по орошению полей.

«В районе поселка Ильский с ним пропала связь», — заявил собеседник агентства.

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По данным МЧС, жесткая посадка воздушного судна произошла около 52-го километра автотрассы Краснодар-Новороссийск. Сейчас на месте происшествия работают все службы экстренного реагирования.

Специалисты полагают, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Рассматриваются и другие версии катастрофы. Отмечается, что у вертолета сломаны лопасти и разрушена носовая часть. Кроме того, произошел разлив топлива, однако спасатели уже ликвидировали утечку.

Авиакатастрофы в ходе сельхозработ происходят в России нередко. В июле 2020 года в Бурятии пропал самолет Ан-2 с шестью людьми на борту. Самолет авиакомпании «Феникс» совершал облет Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить области распыления химикатов над лесами для борьбы с тутовым шелкопрядом. Пассажирами воздушного судна тоже были пилоты — им показывали район для будущей работы. Ан-2 так и не нашли — в конце сентября поиски были прекращены.

Ан-2 вылетел из поселка Кырен вечером 19 июля и не вышел на связь в установленное время. Пропажа была зафиксирована через шесть часов после вылета. «Предварительно самолет находится в Иркутской области. Мог совершить жесткую или аварийную посадку», – сообщил агентству источник в ведомстве.

На поиски пропавшей машины и людей вылетели два других самолета и вертолет. Они обследовали около 1 тыс. кв. км, но безуспешно.

20 февраля в Магадане потерпел крушение другой самолет Ан-2: причин могло быть две — ошибка пилота или техническая неисправность. Об этом заявили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

В результате никто не погиб: министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов сообщил, что жизни всех 14 человек (двух членов экипажа и 12 вахтовиков), находившихся на борту, вне опасности. Семь человек пострадали, один из них был в тяжелом состоянии, его госпитализировали в шоковую реанимацию.

Частный Ан-2 разбился в конце прошлого августа в Якутии, унеся жизни двух человек. «В районе озера Силян-Кюель выполнил жесткую посадку частный самолет Ан-2. По предварительным данным, пострадали семь человек, двое из них погибли», — сказал источник РИА «Новости».

С «кукурузниками» в Бурятии уже случались неприятные инциденты. В начале прошлого июня самолет Ан-2 компании «Феникс» совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии — в 50 километрах от села Кырен. Он выполнял фитосанитарный рейс

— его задачей было опыление сибирского кедра от пожиравшего его шелкопряда. Обоих пилотов после поисково-спасательной операции нашли живыми. У одного из них была сломана голень, второй — по словам медиков, «жив-здоров».

«На борту самолета находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени», — заявили в правоохранительных органах региона.