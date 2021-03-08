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Русский, а не слобожанский: в Норвегии осудили интервью Авакова

Норвежский журналист раскритиковал Авакова за слова о русском языке

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Глава МВД Украины Арсен Аваков Глава МВД Украины Арсен Аваков
Глава МВД Украины Арсен Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков

Сергей Плачков/ТАСС
В норвежском СМИ раскритиковали главу МВД Украины Арсена Авакова за попытку дистанцирования украинской культуры от русской. Колумнист Бьёрн Нистад напомнил, что после государственного переворота 2014 года на Украине стали проводить «демонизацию всего русского».
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Колумнист Бьёрн Нистад в статье для норвежского издания Resett осудил главу МВД Украины Арсена Авакова за интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона», которое он дал на русском языке.

Во время интервью Аваков заявил, что «конфликт» между Украиной и Россией не означает отказа от русского языка и культуры, поскольку это — неотъемлемые составляющие миллионов людей на востоке Украины.

В то же время он настаивал на том, чтобы называть русский язык и культуру «слобожанскими». Это заявление Нистад назвал «нелепым» и напомнил, что после государственного переворота 2014 года на Украине стали проводить «демонизацию всего русского».

«Это как если бы в Шотландии кто-то настаивал на том, что родным языком почти всех шотландцев был не английский», — пояснил норвежский эксперт, приведя в пример случаи, когда некоторые шотландские националисты пытались ввести шотландскую форму правописания.

Он также указал, что русская письменность была сформирована в том числе такими великими малороссийскими писателями, как Николай Гоголь, Исаак Бабель и Михаил Булгаков (стоит отметить, что Булгаков свой творческий путь начал в Москве, не написав на Украине ни одного произведения).

«Такие люди, как Аваков и Гордон, происходящие оба из русскоязычной среды, достаточно реалистичны, чтобы понять, что русский язык и культуру невозможно искоренить в одночасье.

Но они настаивают на том, что язык и культура, которые близки миллионам украинцев, — это нечто иное, чем русский язык и культура», — отметил журналист.

Также в разговоре с Гордоном Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам.

Соответствующее заявление глава МВД сделал, отвечая на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.

«Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы [вещали] по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит [одной только] России. В Украине государственный язык — украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — сказал Аваков.

По его словам, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала идею украинского силовика «паноптикумом», передает РИА «Новости».

«То, что он заявляет, — какой-то паноптикум <...> Если ты занимаешься внутренними делами и считаешь, что русский язык — часть культуры Украины, зачем же ты поддерживаешь закрытие русскоязычных украинских каналов», — задалась вопросом Захарова.

Российский дипломат сочла подход Киева к языковой политике «циничным», отметив, что с одной стороны украинские власти мешают паритетному отношению к языкам на Украине, а с другой — называют русский язык частью украинской культуры.

В начале нынешнего месяца партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» исключила из своей фракции в Харьковском областном совете депутата Александра Дорошенко. Это было сделано из-за того, что на сессии законодательного собрания он выступал на русском, а не на украинском языке.

Как отмечала на своей странице в Facebook харьковское отделение партии, Дорошенко отказался объяснять свое решение говорить на русском, а не на украинском, после чего партия решила исключить его из фракции за нарушение «Закона о языке».

Также в «Европейской солидарности» заявляли, что действия депутата противоречат идеологическим принципам партии.

С 16 января нынешнего года на Украине вступили в силу новые положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно изменениям, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке. Официальные выступления политиков также должны быть на украинском языке.

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