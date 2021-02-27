Минимум экзаменов: школьникам упростили получение аттестатов

Российским школьникам упростили прохождение Государственной итоговой аттестации. Об этом говорится на сайте кабмина.

Реклама

«Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции», — объяснили власти.

Для получения аттестатов об основном общем образовании девятиклассники будут сдавать только два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) им сдавать не надо.

Проект порядка проведения ОГЭ в этом году Минпросвещения России подготовило тремя днями ранее. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Детям с ограниченными возможностями здоровья в министерстве предложили сдавать только один обязательный экзамен по желанию.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что государственные экзамены у девятиклассников в 2021 году пройдут с 24 мая по 2 июля.

Что касается выпускников школ, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ они должны будут сдать Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. При успешном прохождении экзаменов они получат аттестат о среднем общем образовании.

Тем, кто решил поступать в вузы, предстоит сдавать ЕГЭ по всем предметам, которые необходимы для прохождения отбора на факультеты, а также в обязательном порядке русский язык (успешное прохождение этого экзамена позволяет получить аттестат). В этом году также будут проведены экзамены для выпускников прошлых лет, которые собрались продолжить обучение в вузах, и для десятиклассников, готовых сдать ЕГЭ досрочно.

Отдельные правила сдачи экзаменов будут действовать для выпускников с инвалидностью. Для того, чтобы получить аттестат, им нужно будет сдать ЕГЭ или ГВЭ только по русскому языку.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения и Рособрнадзору скорректировать правовые акты с учетом новых особенностей до 29 марта.

Ранее эти два ведомства подготовили проект приказа, который регламентировал бы возможность изменения формы сдачи выпускного экзамена с ЕГЭ на ГВЭ и наоборот.

Как рассказал начальник управления организации и проведения итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский, выпускники, которые захотят сменить форму сдачи экзамена, смогут это сделать до середины мая. Правило распространяется и на школьников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля.

Для смены формата выпускного экзамена школьникам нужно будет подать соответствующее заявление в государственную экзаменационную комиссию. Изъявить свое желание об изменениях можно не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.

Споры о целесообразности проведения ЕГЭ идут долгие годы. И сейчас остаются противники такого формата. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил мнение о неэффективности системы ЕГЭ. Он считает, что тестовый формат сдачи экзамена приводит к тому, что школьникам нужно восполнять пробелы в знаниях уже в вузах.

«Была введена система тестовая ЕГЭ, которая как бы фактически сделала необходимостью нанимать детям репетиторов в школе и при этом еще в течение двух последних лет обучения в школе их натаскивают на то, как сдавать тест, потому что уже не до школьного образования», — констатировал Толстой.

По его мнению, после поступления в высшие учебные заведения недавним школьникам нужно «в институте проходить ту программу, которую они не прошли за последние год-полтора в школе».

«Плюс к этому отдельно тема с профилированием. Это смешно, что молодой человек, которому 13 лет, мог бы сознательно принять решение, кем он будет — врачом или инженером. Это только в головах наших реформаторов от образования могло поместиться», — уверен парламентарий.