Найден «выключатель» обсессивно-компульсивного расстройства в мозге

NMH: два типа мозговых волн возникают во время острых проявлений ОКР
Ученые из Амстердамского университета медицины (UMC) впервые выявили четкие биомаркеры обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health (NMH).

ОКР — это расстройство, при котором человека преследуют навязчивые мысли и действия, например постоянный страх загрязнения и непреодолимое желание мыть руки. В его основе лежит нарушение связи между корой головного мозга, полосатым телом и таламусом — так называемой CSTC-цепи, отвечающей за мотивацию и координацию движений.

В тяжелых случаях пациентам проводят глубокую стимуляцию мозга (DBS): в определенные зоны вживляют электроды, подающие электрические импульсы для ослабления симптомов. Однако примерно в 30% случаев метод не дает нужного эффекта, а настройка параметров стимуляции занимает месяцы.

Чтобы понять, какие именно сбои в мозге вызывают навязчивые мысли и действия, ученые использовали уже имплантированные электроды не для стимуляции, а для регистрации активности мозга в реальном времени. Пациентов просили сознательно вызвать обсессии — например, дотронуться до грязного пола, но не мыть руки сразу.

«Уникальность нашего исследования в том, что мы смогли измерить активность глубоких структур мозга с очень высоким пространственным и временным разрешением. Это невозможно сделать с помощью фМРТ или ЭЭГ», — объясняет первый автор работы Тара Арбаб.

Анализ данных показал, что во время компульсивных действий особенно активны альфа- и дельта-волны. Эти ритмы оказались напрямую связаны с проявлениями ОКР.

«В психиатрии редко удается так прямо связать симптом с активностью мозга. Наше исследование доказывает, что это возможно», — подчеркивает Арбаб.

Ученые надеются, что обнаруженные нейробиомаркеры позволят перейти от постоянной стимуляции к «умной» системе DBS, которая будет включаться только в моменты патологической активности. Такой подход сделает лечение точечным, ускорит подбор параметров и уменьшит побочные эффекты. Также исследователи предполагают, что в будущем появится возможность создавать индивидуальные «карты» биомаркеров разных форм ОКР.

Ранее ученые выяснили, что некоторые вирусы могут снижать риск психических расстройств.

