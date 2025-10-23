Названы три главных принципа защиты от зимних простуд

Британский врач общей практики Бабак Ашрафи рекомендовал в холодное время года ежедневно проводить на улице хотя бы десять минут. Его слова приводит The Guardian. По словам специалиста, даже короткие прогулки помогают поддерживать как физическое, так и эмоциональное здоровье, снижая риск хандры, апатии и сезонных простуд.

Ашрафи пояснил, что свежий воздух и дневной свет необходимы организму для выработки витамина D и нормальной работы иммунной системы.

«Даже если на улице пасмурно или холодно, важно выйти хотя бы ненадолго, чтобы получить дозу естественного света и небольшую физическую нагрузку», — отметил врач.

Кроме ежедневных прогулок, терапевт посоветовал сделать прививку от гриппа и соблюдать элементарные правила гигиены — чаще мыть руки с мылом, особенно после поездок в общественном транспорте и посещения людных мест. Эти простые меры, по словам Ашрафи, значительно снижают вероятность заражения вирусами.

Врач напомнил, что основу здоровья составляют три привычки: сбалансированное питание, полноценный сон и регулярная физическая активность. Однако зимой, подчеркнул он, людям особенно важно следить за питанием, чтобы получать все необходимые витамины и минералы.

Ашрафи также отметил, что многие переоценивают пользу витаминных добавок. По его словам, они нередко оказываются неэффективными, если рацион беден питательными веществами.

«Лучше получать витамины из еды, а добавки принимать только при подтвержденном дефиците», — уточнил врач.

