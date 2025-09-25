На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, у каких женщин риск смерти от рака груди повышен на 40%

BMJ: пропуск первой маммографии повышает риск смерти от рака груди на 40 %
Женщины, пропустившие первый скрининг на рак молочной железы, сталкиваются с повышением риска смерти от этого заболевания на 40 %. К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Швеции. Их исследование опубликовано в British Medical Journal (BMJ).

Авторы проанализировали данные почти полумиллиона женщин, получивших первое приглашение на маммографию в Швеции в период с 1991 по 2020 год. Все участницы находились под наблюдением в течение 25 лет. Выяснилось, что 32 % женщин не пришли на первую маммографию, и именно в этой группе значительно реже проходили последующие обследования. В результате у них чаще диагностировали рак груди на поздних стадиях, когда заболевание труднее поддается лечению.

За 25 лет наблюдения уровень смертности от рака молочной железы среди тех, кто не прошел первое обследование, составил 9,9 случая на тысячу женщин. Среди тех, кто явился на скрининг, этот показатель был ниже — семь летальных исходов на тысячу. При этом общая заболеваемость в обеих группах оказалась примерно одинаковой. Это, по мнению ученых, указывает на ключевую роль ранней диагностики, а не на различия в риске заболевания.

Авторы подчеркивают, первая маммография может стать решающим этапом в предотвращении неблагоприятных исходов.

«Если результаты первого скрининга позволяют предсказать диагноз и риск смерти десятилетия спустя, это дает ценную возможность выделить группы риска задолго до развития тяжелых последствий», — отмечают исследователи.

