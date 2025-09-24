На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдена связь между микробами полости рта и раком поджелудочной

JAMA: 27 видов бактерий ротовой полости влияют на риск рака поджелудочной
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского центра NYU Langone Health (США) установили, что 27 микробов ротовой полости могут влиять на риск развития рака поджелудочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Oncology.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных о здоровье 122 тысяч человек с онкологическим заболеванием. Выводы показали: у пациентов, которым позже поставили диагноз, в слюне присутствовали 27 видов бактерий и грибков. Согласно подсчетам исследователей, эти микроорганизмы повышали вероятность рака поджелудочной более чем в три раза.

Особую опасность представляли бактерии, вызывающие пародонтит, а также дрожжевые грибы рода Candida. Следы последних были обнаружены не только в слюне, но и в самих опухолевых тканях. Ученые предполагают, что микробы изо рта могут проникать в поджелудочную железу вместе со слюной, вызывая воспалительные процессы, которые могут способствовать развитию рака.

Авторы также подчеркивают важность регулярной гигиены полости рта. По словам исследователя Ричарда Хейза, ежедневная чистка зубов и использование зубной нити могут не только предотвращать заболевания десен, но и снижать риск онкологических заболеваний.

Ранее ученые лишили раковые клетки умения адаптироваться к лечению.

