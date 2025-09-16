Диабет повышает риск опасного воспаления в организме, выяснили ученые

EASD: у людей с диабетом риск сепсиса повышен в два раза

Люди с сахарным диабетом второго типа (СД2) подвержены значительно более высокому риску развития сепсиса — тяжелой, потенциально смертельной реакции организма на инфекцию. Об этом говорится в исследовании, представленном на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене.

Анализ данных более чем семи тысяч добровольцев показал: за 10 лет наблюдений сепсис развился у 11,8% участников с диабетом, тогда как среди их ровесников без заболевания этот показатель составил 5,0%. Даже после учета возраста, пола и других факторов риска наличие диабета было связано с двукратным увеличением вероятности развития сепсиса.

Особенно уязвимой группой оказались мужчины моложе 60 лет. У людей в возрасте 41-50 лет с СД2 риск сепсиса был выше в 14,5 раза, чем у сверстников без диабета. Также в группу повышенного риска вошли курильщики, пациенты с осложнениями диабета, участники с высоким уровнем сахара в крови и нарушениями сердечно-сосудистой или нервной систем.

У потомков коренных народов Австралии с диабетом риск сепсиса оказался выше в три раза, а курение увеличивало его на 83 %.

Как отмечают исследователи, повышенный уровень глюкозы негативно влияет на иммунную защиту организма и способствует развитию инфекций — например, мочевых, кожных или пневмоний, которые могут перейти в сепсис. Диабет также сопровождается сосудистыми и нервными патологиями, что дополнительно увеличивает вероятность тяжелых осложнений.

