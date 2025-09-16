На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диабет повышает риск опасного воспаления в организме, выяснили ученые

EASD: у людей с диабетом риск сепсиса повышен в два раза
true
true
close
Depositphotos

Люди с сахарным диабетом второго типа (СД2) подвержены значительно более высокому риску развития сепсиса — тяжелой, потенциально смертельной реакции организма на инфекцию. Об этом говорится в исследовании, представленном на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене.

Анализ данных более чем семи тысяч добровольцев показал: за 10 лет наблюдений сепсис развился у 11,8% участников с диабетом, тогда как среди их ровесников без заболевания этот показатель составил 5,0%. Даже после учета возраста, пола и других факторов риска наличие диабета было связано с двукратным увеличением вероятности развития сепсиса.

Особенно уязвимой группой оказались мужчины моложе 60 лет. У людей в возрасте 41-50 лет с СД2 риск сепсиса был выше в 14,5 раза, чем у сверстников без диабета. Также в группу повышенного риска вошли курильщики, пациенты с осложнениями диабета, участники с высоким уровнем сахара в крови и нарушениями сердечно-сосудистой или нервной систем.

У потомков коренных народов Австралии с диабетом риск сепсиса оказался выше в три раза, а курение увеличивало его на 83 %.

Как отмечают исследователи, повышенный уровень глюкозы негативно влияет на иммунную защиту организма и способствует развитию инфекций — например, мочевых, кожных или пневмоний, которые могут перейти в сепсис. Диабет также сопровождается сосудистыми и нервными патологиями, что дополнительно увеличивает вероятность тяжелых осложнений.

Ранее был назван неочевидный фактор риска сахарного диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами