Ученые назвали неожиданный фактор старения сердца

EHJ: жир на животе у мужчин ускоряет старение сердца
Netpixi/Shutterstock/FOTODOM

Не только объем жира в организме, но и его расположение влияет на скорость старения сердца и сосудов. К такому выводу пришли британские исследователи. Результаты работы опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

В исследовании приняли участие более 21 тысячи взрослых добровольцев без патологий миокарда. Ученые с помощью методов машинного обучения оценивали «кардиологический возраст» — разницу между фактическим возрастом человека и состоянием его сердца и сосудов.

Наиболее опасными для здоровья оказались висцеральный жир (окружающий внутренние органы), жировая инфильтрация мышц (миостеатоз) и отложения липидов в печени. Эти факторы ускоряли старение сердечно-сосудистой системы как у мужчин, так и у женщин.

При этом распределение жира оказывало разное влияние в зависимости от пола. У мужчин преждевременный износ миокарда провоцировали абдоминальный (брюшной) жир и жировые отложения в нижней части туловища. У женщин защитным эффектом обладало накопление жира в области бедер и ягодиц.

Ранее был назван неочевидный фактор риска инсульта у женщин без проблем со здоровьем.

