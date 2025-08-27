На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа категория людей с высоким риском нарушений сердечного ритма

ESC: низкий уровень физической подготовки связан с нарушениями сердечного ритма
Международная команда ученых выяснила, что возраст старше 50 лет и низкий уровень физической подготовки являются независимыми факторами риска развития нарушений сердечного ритма даже у людей без симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Работа опубликована в журнале European Society of Cardiology (ESC).

В исследовании участвовали 1151 человек в возрасте 40–65 лет без сердечных жалоб. С помощью нагрузочных тестов и суточного мониторинга ЭКГ у добровольцев выявляли эпизоды нерегулярных сокращений сердца.

Оказалось, что у трети участников наблюдалась наджелудочковая тахикардия, у 4% — фибрилляция предсердий, а у 6% — короткие эпизоды желудочковой тахикардии. Чем старше был участник и чем ниже уровень его физической подготовки, тем выше вероятность появления сложных аритмий. Анализ показал: риск наджелудочковых нарушений ритма увеличивается на 9% за каждый прожитый год, а желудочковых — на 4%. Резкий рост распространенности фиксировался начиная с возрастной группы 50–54 лет.

«Сердце часто предупреждает о проблемах задолго до симптомов. Ранние признаки в виде частых нерегулярных сокращений позволяют вмешаться до развития болезни. Поддержание хорошей физической формы играет ключевую роль в снижении риска», — отметил Мозес.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты поддерживают необходимость скрининга аритмий у людей старше 50 лет, а также доказывают пользу регулярных аэробных нагрузок — таких как ходьба, бег или велосипед.

Ранее был назван неожиданный признак снижения когнитивных способностей у пожилых.

