Обнаружен новый механизм заживления ран

Nature: клетки заживляют раны с помощью изменения формы
Shutterstock

Международная команда исследователей из Великобритании и Индии обнаружила новый механизм заживления ран: эпителиальные клетки меняют форму своей внутренней структуры — эндоплазматического ретикулума (ЭПР) — в зависимости от изгиба повреждения. Работа опубликована в журнале Nature Cell Biology.

Эпителий выстилает поверхности тела, защищает от повреждений и инфекций, участвует в обмене веществ и выработке ферментов и гормонов. При заживлении ран клетки этого слоя «ползут» к поврежденному участку. Оказалось, что способ движения зависит от геометрии разрыва.

Если края дефекта изогнуты наружу (выпуклые), ЭПР формирует трубчатые структуры, а клетки передвигаются за счет широких плоских «лапок». Если внутрь (вогнутые) — органелла перестраивается в листовидные формы, а клетки тянут края вместе, словно затягивая «шнурок».

Ученые показали, что эти различия связаны с силами растяжения и сжатия на границе раны. В экспериментах использовались микроскопические модели повреждений и методы математического моделирования.

«Наши данные открывают новые возможности для понимания механизмов заживления и роли ЭПР в этом процессе», — отметил Симран Равал из Института фундаментальных исследований им. Тата.

По словам профессора Фабиана Спилла из Бирмингемского университета, результаты работы также могут иметь значение для терапии: от регенерации тканей до борьбы с метастазами, где миграция клеток играет ключевую роль.

Ранее у раковых клеток впервые обнаружили деменцию.

