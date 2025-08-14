Врач развеял миф о «правиле трех секунд» для упавшей на пол пищи

Врач Тереза Арнандис опровергла популярное «правило трех секунд», согласно которому пищу, пролежавшую на полу меньше этого времени, можно без опаски есть. Ее слова приводит издание El Economista.

Концепция трех секунд также известна как выражение «быстро поднятое не считается упавшим». В соответствии с ней, микробы, которые успевают попасть на еду за несколько секунд, якобы настолько малочисленны, что легко уничтожаются желудочной кислотой и не причиняют вреда.

Чтобы проверить это утверждение, Арнандис провела эксперимент. Она отрезала от одного и того же продукта два одинаковых куска: один врач поместила на пол на три секунды, а второй сохранила не загрязненной. После этого оба образца поместили в чашки Петри, создав условия для размножения бактерий.

Согласно «правилу трех секунд», существенных различий в микробиоме двух образцов не должно было наблюдаться. Однако результаты показали обратное: на упавшей пище микроорганизмы размножались активно, а на контрольном кусочке пищи бактериального загрязнения почти не наблюдалось.

Врач напомнила, что даже после кратковременного контакта с полом пища становится непригодной для употребления. Пренебрежение этим правилом может привести к заражению кишечной инфекцией. Ее возбудителями являются сальмонеллы, кишечная палочка, кампилобактерии и стафилококки.

Ранее были названы продукты, мешающие похудению.