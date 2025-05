Работа по ночам ускоряет старение мышц, выяснили ученые

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что сбой циркадных ритмов, например, при работе в ночную смену, ускоряет старение мышечной ткани. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые объяснили, что каждая мышечная клетка имеет свои внутренние часы, которые регулируют суточный цикл повреждения и восстановления белков. Днем мышцы подвергаются нагрузке, а ночью — очищаются от поврежденных белков, что способствует их восстановлению.

При нарушении этого ритма процессы очистки замедляются, и вредные белки начинают накапливаться. Это приводит к ускоренному износу тканей и может спровоцировать саркопению — возрастную потерю мышечной массы и силы.

Чтобы изучить этот механизм, исследователи использовали модельных рыбок данио-рерио, чьи гены на 70% совпадают с человеческими. У них были модифицированы гены, отвечающие за биологические часы в мышцах. Уже к двум годам такие рыбки демонстрировали признаки преждевременного старения: они были меньше в размерах, весили меньше, реже и медленнее плавали — аналогичные симптомы возникают при саркопении у человека.

«В одной только Великобритании около четырех миллионов человек работают по ночам, и наше исследование показывает, что это может ускорять старение мышц», — отметил ведущий автор работы, исследователь Джеффри Келу.

Ученые считают, что полученные данные помогут в разработке препаратов, способных регулировать биологические часы в мышечной ткани. Их применение потенциально позволит защитить уязвимые группы населения (например, пожилых людей) от быстрого истощения организма.

