Названы две губительные привычки, замедляющие рост мышц

Курение и алкоголь могут существенно замедлять рост мышечной массы — как напрямую, – через влияние на метаболизм и гормональный фон, – так и опосредованно, – через ухудшение восстановления, сна, питания и общего состояния организма, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Алкоголь оказывает многогранное негативное влияние на процессы, лежащие в основе мышечного роста. Во-первых, он нарушает синтез белка в мышечной ткани — именно этот процесс и определяет возможность гипертрофии мышц в ответ на физические нагрузки. Уже однократный приём значительной дозы алкоголя (например, 1 г на 1 кг массы тела) после тренировки может подавить синтез белка на 20–30%, а при регулярном употреблении этот эффект становится хроническим», – отметил доктор.

Кроме того, алкоголь повышает уровень кортизола — стрессового гормона, который, в том числе, катаболически влияет на мышечную ткань, разрушая её. Одновременно снижается уровень тестостерона, – ключевого анаболического гормона, отвечающего за рост и восстановление мышц. То есть создаются условия, при которых мышцы разрушаются быстрее, чем восстанавливаются и растут.

«Не стоит забывать и о том, что алкоголь ухудшает качество сна, нарушает регуляцию глюкозы и аппетита, приводит к дефициту витаминов группы B, магния, цинка — всех веществ, критически важных для восстановления после физических нагрузок. Курение — менее очевидный, но также важный фактор. Никотин и продукты горения табака вызывают сосудосуживающий эффект, что приводит к хроническому ухудшению кровоснабжения тканей, в том числе мышечной. Снижается доставка кислорода и питательных веществ к мышцам, ухудшается восстановление и заживление микроповреждений, неизбежно возникающих во время тренировки», — добавил врач.

Курение также влияет на гормональный фон, — снижает уровень тестостерона, повышает кортизол, нарушает баланс лептина и грелина (гормонов, регулирующих голод и насыщение). Курящие люди чаще испытывают хроническую усталость, хуже восстанавливаются после нагрузок и имеют более высокий уровень воспалительных маркеров в крови.

«Таким образом, и алкоголь, и курение оказывают выраженное негативное влияние на рост мышц. Уровень подавления зависит от частоты и объёма употребления, но в целом можно говорить о снижении потенциала мышечного роста на десятки процентов — особенно при регулярном употреблении и сочетании этих факторов. Для человека, который серьёзно занимается спортом, рассчитывает на рост силы и объёма мышц, отказ от алкоголя и табака может стать решающим шагом к реальному прогрессу», – заключил доктор.

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