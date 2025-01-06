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Найден новый белок, замедляющий старение клеток

РNAS: белок HKDC1 может замедлять старение клеток
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Ученые Университета Осаки выявили белок HKDC1, играющий решающую роль в поддержании здоровья митохондрий и лизосом — ключевых компонентов клетки. Результаты исследования опубликованы в Рroceedings of the National Academy of Sciences (РNAS).

Ученые установили, что HKDC1 активируется белком TFEB при клеточном стрессе. Этот процесс помогает митохондриям — «батарейкам» клеток, избавляться от токсичных отходов, сохраняя их работоспособность. Ведущий автор исследования, Менгинг Куи, подчеркнул, что HKDC1 взаимодействует с белком TOM20, расположенным на внешней мембране митохондрий. При недостатке HKDC1 ухудшается восстановление лизосом — клеточных «пищеварительных станций», что приводит к ускоренному старению клеток.

По словам исследователей, белок HKDC1 играет ключевую роль в поддержании равновесия между митохондриями и лизосомами, помогая клеткам сохранять молодость и функциональность. Это открытие может стать основой для создания новых методов лечения возрастных заболеваний, а также разработки эффективных технологий замедления старения.

Ранее был найден новый способ остановить старение мозга.

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