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УАЗ показал на видео, как борется с течью масла из моторов

УАЗ показал производство детали, которая исключит течь масла из двигателя

Ульяновский автозавод показал в своем Telegram-канале процесс производства детали двигателя для УАЗов, которая поможет побороть течь моторного масла.

«Двигатели ЗМЗ-409, хорошо знакомые всем владельцам УАЗов, заметно увеличили свою надежность и безотказность с внедрением обновленной ГБЦ, которая исключает такие проблемы как течь масла или потеря мощности», — отмечается в сообщении.

На видео показана механическая обработка головки блока цилиндров (ГБЦ) на роботизированных станках. На кадрах видно, что деталь перемещается по конвейеру с помощью роботов-манипуляторов, сами операции по сверлению отверстий и шлифовке поверхностей также проходят без непосредственного участия рабочих.

До этого стало известно, что Lada Granta стала самым популярным автомобилем в России в марте.

Ранее в России начались продажи Lada Niva Sport.

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