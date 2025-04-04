УАЗ показал на видео, как борется с течью масла из моторов

Ульяновский автозавод показал в своем Telegram-канале процесс производства детали двигателя для УАЗов, которая поможет побороть течь моторного масла.

«Двигатели ЗМЗ-409, хорошо знакомые всем владельцам УАЗов, заметно увеличили свою надежность и безотказность с внедрением обновленной ГБЦ, которая исключает такие проблемы как течь масла или потеря мощности», — отмечается в сообщении.

На видео показана механическая обработка головки блока цилиндров (ГБЦ) на роботизированных станках. На кадрах видно, что деталь перемещается по конвейеру с помощью роботов-манипуляторов, сами операции по сверлению отверстий и шлифовке поверхностей также проходят без непосредственного участия рабочих.

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