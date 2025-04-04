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Глава Казахстана выразил готовность расширить сотрудничество с Евросоюзом

Президент Казахстана Токаев заявил о готовности расширить сотрудничество с ЕС
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия — ЕС» заявил о готовности расширить сотрудничество с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщается на сайте Правительства страны.

«Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая ЕС», — сказал глава государства.

Он также добавил, что Евросоюз всегда был для Казахстана важным партнером в сферах экономики, науки и образования.

Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане, где стороны обсудили укрепление сотрудничества между республикой и ЕС. Жапаров подчеркнул динамичное развитие отношений стран Центральной Азии с Европейским союзом, что уже приносит практические результаты. В ходе переговоров стороны уделили внимание расширению торговых связей, привлечению инвестиций и реализации проектов в сфере устойчивого развития.

Ранее фон дер Ляйен объяснила санкции «причинением боли» России.

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