Российская учительница выложила в соцсети откровенные фото и лишилась работы

В Нижнем Новгороде учительницу уволили после скандала с откровенными фото

В Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг откровенных фото учительницы младших классов одной из местных школ. Об этом сообщает NewsNN.

По информации СМИ, в соцсетях педагога заметили кадры личного характера. Снимки разошлись по местным Telegram-каналам и вызвали вопросы к уместности подобного контента на публичной странице работницы школы. Образовательная организация отреагировала на ситуацию увольнением женщины.

«Информация о внешкольной жизни педагога была получена школой из СМИ. Незамедлительно было проведено служебное расследование в условиях общеобразовательной организации», — рассказали в городском департаменте образования, добавив, что педагог больше не занимает свою должность.

По данным издания, учительница работала в школе №58.

Ранее сообщалось, что уволенная за откровенные фото экс-педагог из Тюменской области стала топ-моделью XL.