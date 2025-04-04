Мантуров прилетел в Челябинск

Первый вице-премьер России Денис Мантуров приехал в Челябинск. Об этом сообщает URA.RU.

Источник рассказал, что Мантуров проведет в Челябинской области один день.

«В частности, он побывает на предприятиях Миасса. Перемещаться вице-премьер будет по воздуху», — сказал он.

По словам источника, поэтому 3 апреля вертолет отработал посадку на стадионе имени Елесиной в Челябинске.

В марте Мантуров заявил, что возможность возвращения на российские рынки компаний, ушедших с обратными опционами, будет проанализирована на предмет выполнения ими условий. По словам Мантурова, если опционы были записаны в договоре продажи своей доли, то дальше будет анализироваться вопрос, как будет компания возвращаться на российский рынок. Также Мантуров подчеркнул, что принципы взаимодействия с иностранными компаниями должны измениться, контроль и технологии должны оставаться за российскими бенефициарами.

Ранее Мантуров допустил локализацию производства российских лекарств в Катаре.