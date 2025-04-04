Полковнику ВСУ вынесли заочный приговор за авиаудар по Белгородской области

Полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за авиаудар по Белгороду

Командира 39-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Вооруженных сил Украины полковника Алексея Захарчука заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за отданный приказ об авиаударе по российским военнослужащим в Белгородской области. Об этом написали на сайте Главной военной прокуратуры России.

По данным следствия, по приказу Захарчука в июне 2024 года с помощью тяжелого истребителя Су-27, снаряженного бомбовым вооружением, украинские военные атаковали пункт расположения российских военнослужащих в российском регионе.

Суд согласился с гособвинителем и приговорил Захарчука заочно к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

До этого в Подмосковье задержали мужчину, который готовился совершить теракт в общежитии курсантов. Его поймали, когда он доставал из тайника компоненты для изготовления взрывного устройства. По данным ФСБ, российский военнослужащий участвовал в подготовке теракта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов.

Ранее Ростовский суд осудил мужчину за попытку совершить теракт на Запорожье по заданию ВСУ.