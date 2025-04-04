Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 2021 года

Цена нефти Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года

Стоимость эталонной североморской нефти марки Brent опустилась ниже $65 во время торгов впервые с августа 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки ICE.

Мировые цены на нефть днем 4 апреля ускорили падение до 7,5-8%.

По состоянию на 14:28 по московскому времени цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,66% — до $64,77 за баррель, майских фьючерсов на WTI — до $61,43 на 8,24%.

По состоянию на 11:50 по московскому времени цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась до $67,92 за баррель.

В первой половине марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что цены на нефть марки Brent могут упасть до $60–65 за баррель в 2025 году.

Причина — рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, а также пессимистичные прогнозы по росту спроса на нефть в 2025-2026 годы. Тарифная политика Трампа сейчас лишь усиливает опасения по поводу будущего роста мировой экономики и, как следствие, спроса на энергоресурсы, объяснила Рокотянская.

Она заявила, что динамика нефти также зависит от множества других факторов, которые с трудом можно прогнозировать. Эксперт сказала, что это, в первую очередь, геополитика — например, возможно усиление санкционного давления на Иран.

Ранее эксперт назвал непродуманной угрозу Трампа о пошлинах на нефть из РФ.