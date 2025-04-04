Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Манчестер Сити» покинет команду

Футболист Де Брейне уйдет из «Манчестер Сити» по окончании сезона
close
Molly Darlington/Reuters

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне по окончании текущего сезона покинет «Манчестер Сити». Об этом спортсмен сообщил в соцсети «Х».

«Это мои последние месяцы в составе «Манчестер Сити». Все футболисты знают, что однажды приходит такой день. И он настал. Футбол привел меня в Манчестер. Я стремился за мечтой и не знал, что этот этап карьеры изменит мою жизнь. Благодаря этим людям я получил все, что имею. И мы выиграли все. Однако пора прощаться», — написал бельгиец.

Кевин Де Брейне выступал за «Манчестер Сити» с 2015 года. За эти 10 лет он шесть раз становился чемпионом Англии. Кроме того, он пять раз побеждал в Кубке английской лиги, два раза поднимал над головой Кубок Англии. В сезоне-2022/23 он стал победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 31 матче во всех турнирах. В этих встречах он забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. По информации портала Footmercato, 33-летний Де Брейне может продолжить карьеру в клубе «Неом», который выступает во втором дивизионе Саудовской Аравии.

Ранее «Челси» победил «Тоттенхэм».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами