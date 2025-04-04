Легенда «Манчестер Сити» покинет команду

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне по окончании текущего сезона покинет «Манчестер Сити». Об этом спортсмен сообщил в соцсети «Х».

«Это мои последние месяцы в составе «Манчестер Сити». Все футболисты знают, что однажды приходит такой день. И он настал. Футбол привел меня в Манчестер. Я стремился за мечтой и не знал, что этот этап карьеры изменит мою жизнь. Благодаря этим людям я получил все, что имею. И мы выиграли все. Однако пора прощаться», — написал бельгиец.

Кевин Де Брейне выступал за «Манчестер Сити» с 2015 года. За эти 10 лет он шесть раз становился чемпионом Англии. Кроме того, он пять раз побеждал в Кубке английской лиги, два раза поднимал над головой Кубок Англии. В сезоне-2022/23 он стал победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 31 матче во всех турнирах. В этих встречах он забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. По информации портала Footmercato, 33-летний Де Брейне может продолжить карьеру в клубе «Неом», который выступает во втором дивизионе Саудовской Аравии.

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