Эксперт объяснил, зачем Украине нужно перемирие

Украина будет использовать любое возможное перемирие на фронте для наращивания сил и подготовки укреплений, как это уже делалось ранее. Об этом РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«По большому счету, нашим силам перемирие не нужно, если говорить о нашей армии. А вот украинской армии перемирие действительно нужно», — заявил собеседник агентства.

Гагин указал, что российская сторона уже «научена горьким опытом» Минских соглашений, когда Россия соблюдала их, тогда как противник продолжал обстрелы прифронтовых районов, возводил укрепления и наращивал группировку войск по всей линии боевого соприкосновения.

«Я им не верю. Не верю украинским вооруженным силам и не верю [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — заключил эксперт.

В конце марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что, несмотря на ненависть между президентами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о подготовке Зеленского к президентским выборам.