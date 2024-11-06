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Ученые нашли неожиданный фактор, пресекающий размножение комаров

PNAS: глухие комары полностью теряют желание спариваться

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frank60/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили необычный способ прекратить размножение комаров. Оказалось, что глухие самцы этих насекомых не проявляют интереса к продолжению рода. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ухаживание у многих видов комаров обычно происходит следующим образом: самки машут крыльями с частотой около 500 Гц. Когда самцы слышат это, они взлетают, жужжа примерно на 800 Гц. Самцы также быстро модулируют эту частоту, когда самки находятся рядом. Затем происходит быстрое рандеву в воздухе, и возлюбленные расходятся.

Исследователи предположили, что слух играет роль в этом поведении, поэтому они изучили слуховые нейроны комаров вида Aedes aegypti, которые переносят лихорадку денге и другие болезни. Оказалось, что у самцов вдвое больше слуховых нейронов по сравнению с самками.

В ходе экспериментов команда создала глухих комаров-самцов, отключив у них ген trpVa с помощью инструмента генетического редактирования CRISPR-Cas9.

Как показали тесты, лишенные слуха насекомые не проявляли никакого интереса к самкам, даже если находились рядом с ними в течение длительного времени.

По словам ученых, их открытие может снизить количество заражений болезнями, которые переносят Aedes aegypti. Для этого в местах обитания комаров предполагается выпустить большое количество стерильных самцов, что потенциально способно подавить популяцию вредных насекомых.

Ранее российские исследователи рассчитали модель полета комара и его подъемную силу.

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