Ученые нашли неожиданный фактор, пресекающий размножение комаров

Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили необычный способ прекратить размножение комаров. Оказалось, что глухие самцы этих насекомых не проявляют интереса к продолжению рода. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ухаживание у многих видов комаров обычно происходит следующим образом: самки машут крыльями с частотой около 500 Гц. Когда самцы слышат это, они взлетают, жужжа примерно на 800 Гц. Самцы также быстро модулируют эту частоту, когда самки находятся рядом. Затем происходит быстрое рандеву в воздухе, и возлюбленные расходятся.

Исследователи предположили, что слух играет роль в этом поведении, поэтому они изучили слуховые нейроны комаров вида Aedes aegypti, которые переносят лихорадку денге и другие болезни. Оказалось, что у самцов вдвое больше слуховых нейронов по сравнению с самками.

В ходе экспериментов команда создала глухих комаров-самцов, отключив у них ген trpVa с помощью инструмента генетического редактирования CRISPR-Cas9.



Как показали тесты, лишенные слуха насекомые не проявляли никакого интереса к самкам, даже если находились рядом с ними в течение длительного времени.

По словам ученых, их открытие может снизить количество заражений болезнями, которые переносят Aedes aegypti. Для этого в местах обитания комаров предполагается выпустить большое количество стерильных самцов, что потенциально способно подавить популяцию вредных насекомых.

