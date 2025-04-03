Женщина на восьмом месяце беременности ограбила два банка и попалась

Жительница Польши ограбила два банка, будучи на восьмом месяце беременности, и оказалась в тюрьме. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщали польские СМИ, 37-летняя Анна А. в октябре и ноябре 2023 года ограбила два банка в Люблинском воеводстве, вдохновившись фильмами о гангстерах, которые она смотрела во время беременности. Муж ничего не подозревал о ее планах, но стал невольным соучастником жены, когда та попросила забрать ее якобы после осмотра в больнице.

Сначала Анна совершила налет на банк в Курове. Размахивая ножом, женщина потребовала у кассира отдать ей деньги, после чего скрылась с добычей. Тогда полиции не удалось выследить злоумышленницу, но уже две недели спустя она появилась в другом филиале той же организации в городе Пулавы. На этот раз при себе у нее был «предмет, похожий на огнестрельное оружие».

На следующий день Анну арестовали. Всего ей удалось похитить 50 тыс. злотых (около 1 млн рублей). Эти деньги она хранила в чемодане в подвале дома, а мужу заявила, что выиграла их в лотерею. Половину из украденного женщина потратила на покупку строительных материалов.

В 2024 году полячку приговорили к четырем годам тюремного заключения и обязали ее выплатить штраф. Она родила ребенка, уже находясь за решеткой. Мать троих детей пыталась обжаловать приговор, но на прошлой неделе Люблинский суд оставил решение в силе.

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