Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, на что пойдут средства от зеркальных пошлин

Трамп: триллионы долларов от зеркальных пошлин направят на погашение госдолга США
close
Kevin Lamarque/Reuters

США направят «триллионы долларов» выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

Трамп утверждает, что «теперь наша очередь процветать». По его словам, все «произойдет очень быстро».

Трамп считает, что благодаря предпринятым действиям «Америку снова сделают великой, более великой, чем когда-либо прежде.

До этого сообщалось, что Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

По словам Трампа, несмотря на все усилия по достижению соглашений с Евросоюзом, Японией и другими странами, «угроза только возросла». Среди причин он назвал уязвимость цепочек поставок, которую выявила пандемия COVID-19, а также усиление иностранных автопроизводителей, получающих поддержку благодаря «несправедливым субсидиям и агрессивной промышленной политике».

Трамп отметил, что сейчас только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, и это подрывает индустриальную базу и национальную безопасность.

Ранее советник Трампа рассказал, сколько США планируют получить от импортных пошлин за 10 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами