Трамп рассказал, на что пойдут средства от зеркальных пошлин

Трамп: триллионы долларов от зеркальных пошлин направят на погашение госдолга США

США направят «триллионы долларов» выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

Трамп утверждает, что «теперь наша очередь процветать». По его словам, все «произойдет очень быстро».

Трамп считает, что благодаря предпринятым действиям «Америку снова сделают великой, более великой, чем когда-либо прежде.

До этого сообщалось, что Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

По словам Трампа, несмотря на все усилия по достижению соглашений с Евросоюзом, Японией и другими странами, «угроза только возросла». Среди причин он назвал уязвимость цепочек поставок, которую выявила пандемия COVID-19, а также усиление иностранных автопроизводителей, получающих поддержку благодаря «несправедливым субсидиям и агрессивной промышленной политике».

Трамп отметил, что сейчас только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, и это подрывает индустриальную базу и национальную безопасность.

Ранее советник Трампа рассказал, сколько США планируют получить от импортных пошлин за 10 лет.