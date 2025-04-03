Экс-вратарь «Спартака» рассказал, что нужно сделать «Краснодару», чтобы победить в РПЛ

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что «Краснодару» нужно сохранить победный дух, чтобы одержать победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Самое главное — им нужно сохранить свой дух, который дает им право выигрывать матчи, тогда они смогут побороться за победу в РПЛ. Но посмотрим, что нас будет ожидать дальше», — сказал Кавазашвили.

Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 49 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 46 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак» (44). «Ахмат» идет на 14-м месте, набрав 19 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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